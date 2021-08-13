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Кабмін знизив граничні ціни на паливо: скільки коштуватиме бензин

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
13 серпня, 18:03
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Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива
Ціни на бензин знизили. Колаж: "Сьогодні"
Ціни на бензин знизили. Колаж: "Сьогодні"

В Україні знизили граничну вартість на бензин і дизпаливо.

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Про це повідомляє Міністерство економіки.

Вартість дизельного палива знизилася на 60 копійок – до 21,64 грн за літр. А ось вартість бензину з урахуванням граничної торговельної націнки не має бути вище 31,67 грн.

Коли переглядають ціни

У травні 2021 року Кабінет міністрів України на час карантину в країні ввів державне врегулювання цін на бензин і дизельне паливо.

Гранична ціна включає в себе середню вартість палива і націнку, розмір якої обмежений для дизпалива не вище 7 грн за літр, а бля бензину – не вище 5 грн за літр.

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Обмеження переглядають кожні 10 днів – звичайно з 3, 13 і 23 дня місяця. Ліміти не поширюються на преміальні види палива.

Тим часом автогаз рекордно виріс в ціні. До речі, на тлі зростання цін на газ його стали активніше підробляти, розбавляючи якісний продукт так званим "брудним" газом:

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