Автогаз рекордно вырос в цене: какая ситуация на заправках

В Украине подорожал автогаз / Фото: Getty Images
В понедельник, 2 августа, средняя цена сжиженного газа на автозаправках достигла рекордных 16,88 грн/л, подорожав на две копейки с 30 июля.
Согласно данным ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,52 грн/л, или 10%, передает enkorr.
Какая ситуация на заправках:
- в сети SOCAR сжиженный газ подорожал на 30 коп./л, до 17,78 грн/л;
- на АЗС KLO стоимость выросла в среднем на 20 коп./л, до 17,19 грн/л;
- на "Рур групп" подорожало до 17,09 грн/л.
В то же время "Фактор", Marshal, "Авантаж 7" и "Катрал" подняли цены на 10 коп./л.
В переделах 5-20 коп./л. повысили цены:
- "БРСМ-Нафта",
- SUNOIL;
- Motto;
- "Овис";
- Luxwen;
- Mangо.
Ранее мы писали о том, что в Украине в скором времени могут исчезнуть из продажи автомобили на бензине и дизеле.