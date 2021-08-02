Автогаз рекордно вырос в цене: какая ситуация на заправках

В целом с начале июля розничные цены на автогаз выросли на 1,52 грн

В Украине подорожал автогаз / Фото: Getty Images

В понедельник, 2 августа, средняя цена сжиженного газа на автозаправках достигла рекордных 16,88 грн/л, подорожав на две копейки с 30 июля.

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Согласно данным ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,52 грн/л, или 10%, передает enkorr.

Какая ситуация на заправках:

в сети SOCAR сжиженный газ подорожал на 30 коп./л, до 17,78 грн/л;

на АЗС KLO стоимость выросла в среднем на 20 коп./л, до 17,19 грн/л;

на "Рур групп" подорожало до 17,09 грн/л.

В то же время "Фактор", Marshal, "Авантаж 7" и "Катрал" подняли цены на 10 коп./л.

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В переделах 5-20 коп./л. повысили цены:

"БРСМ-Нафта",

SUNOIL;

Motto;

"Овис";

Luxwen;

Mangо.

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