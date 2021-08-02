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Автогаз рекордно вырос в цене: какая ситуация на заправках

2 августа 2021 15:10

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В целом с начале июля розничные цены на автогаз выросли на 1,52 грн

В Украине подорожал автогаз

В Украине подорожал автогаз / Фото: Getty Images

В понедельник, 2 августа, средняя цена сжиженного газа на автозаправках достигла рекордных 16,88 грн/л, подорожав на две копейки с 30 июля.

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Согласно данным ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,52 грн/л, или 10%, передает enkorr.

Какая ситуация на заправках:

  • в сети SOCAR сжиженный газ подорожал на 30 коп./л, до 17,78 грн/л;
  • на АЗС KLO стоимость выросла в среднем на 20 коп./л, до 17,19 грн/л;
  • на "Рур групп" подорожало до 17,09 грн/л.

В то же время "Фактор", Marshal, "Авантаж 7" и "Катрал" подняли цены на 10 коп./л.

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В переделах 5-20 коп./л. повысили цены:

  • "БРСМ-Нафта",
  • SUNOIL;
  • Motto;
  • "Овис";
  • Luxwen;
  • Mangо.
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Ранее мы писали о том, что в Украине в скором времени могут исчезнуть из продажи автомобили на бензине и дизеле.

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