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Wizz Air оголосила одноденну акцію: куди і коли можна полетіти зі знижкою

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
11 листопада, 12:45
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Авіакомпанія Wizz Air оголосила одноденну акцію на всі квитки на честь Дня самотніх людей
Wizz Air пропонує дешеві квитки в усіх напрямках
Wizz Air пропонує дешеві квитки в усіх напрямках / Фото: Колаж: Сьогодні

Угорська авіакомпанія-лоукостер Wizz Air оголосила одноденні знижки на всі рейси листопада та до 12 грудня 2021 року.

Про це авіакомпанія повідомляє у своєму Facebook.

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Зазначається, що знижка у 20% діє лише 11 листопада з 00:00 до 23:59 за центральноєвропейським часом.

Wizz Air пише, що акцію вони оголосили на честь Дня одинаків і забронювати квитки зі знижкою можна виключно на сайті компанії або у мобільному додатку WIZZ.

Нагадаємо, що лоукостер Wizz Air здійснює вильоти з п’яти українських міст:

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  • Київ;
  • Запоріжжя;
  • Львів;
  • Одеса;
  • Харків.

Новий європейський лоукостер

В Україну заходить новий іспанський лоукостер Vueling і вже з 5 грудні він відкриває прямі рейси з Києва до Парижу.

Вартість авіаквитка в один бік становить від 30 євро, а рейси між столицями відбуватимуться двічі на тиждень, але у грудні графік буде ненормованим.

У січні ж рейси відбуватимуться суворо по вівторках і неділях.

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Раніше "Сьогодні" писали, що незабаром польоти здійснюватиме нова українська авіакомпанія Air Ocean.

А також повідомляли, що лоукостер SkyUp запускає нові рейси до Європи.

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