Wizz Air объявила однодневную акцию: куда и когда можно полететь со скидкой

Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air объявила однодневные скидки на все рейсы ноября и до 12 декабря 2021 года.
Об этом авиакомпания сообщает в своем Facebook.
Отмечается, что скидка в 20% действует только 11 ноября с 00:00 до 23:59 по центральноевропейскому времени.
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Wizz Air пишет, что акцию они объявили в честь Дня одиноких людей и забронировать билеты со скидкой можно только на сайте компании или в мобильном приложении WIZZ.
Напомним, что лоукостер Wizz Air совершает вылеты из пяти украинских городов:
- Киев;
- Запорожье;
- Львов;
- Одесса;
- Харьков.
Новый европейский лоукостер
В Украину заходит новый испанский лоукостер Vueling и уже с 5 декабря он открывает прямые рейсы из Киева в Париж.
Стоимость авиабилета в одну сторону составляет от 30 евро, а рейсы между столицами будут проходить дважды в неделю, но в декабре график будет ненормированным.
В январе же рейсы будут проходить строго по вторникам и воскресеньям.
Ранее "Сегодня" писали, что вскоре полеты будет совершать новая украинская авиакомпания Air Ocean.
А также сообщали, что лоукостер SkyUp запускает новые рейсы в Европу.