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Wizz Air объявила однодневную акцию: куда и когда можно полететь со скидкой

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
11 ноября, 12:45
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Авиакомпания Wizz Air объявила однодневную акцию на все билеты в честь Дня одиноких людей
Wizz Air предлагает дешевые билеты по всем направлениям
Wizz Air предлагает дешевые билеты по всем направлениям / Фото: Коллаж: Сегодня

Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air объявила однодневные скидки на все рейсы ноября и до 12 декабря 2021 года.

Об этом авиакомпания сообщает в своем Facebook.

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Отмечается, что скидка в 20% действует только 11 ноября с 00:00 до 23:59 по центральноевропейскому времени.

Wizz Air пишет, что акцию они объявили в честь Дня одиноких людей и забронировать билеты со скидкой можно только на сайте компании или в мобильном приложении WIZZ.

Напомним, что лоукостер Wizz Air совершает вылеты из пяти украинских городов:

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  • Киев;
  • Запорожье;
  • Львов;
  • Одесса;
  • Харьков.

Новый европейский лоукостер

В Украину заходит новый испанский лоукостер Vueling и уже с 5 декабря он открывает прямые рейсы из Киева в Париж.

Стоимость авиабилета в одну сторону составляет от 30 евро, а рейсы между столицами будут проходить дважды в неделю, но в декабре график будет ненормированным.

В январе же рейсы будут проходить строго по вторникам и воскресеньям.

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Ранее "Сегодня" писали, что вскоре полеты будет совершать новая украинская авиакомпания Air Ocean.

А также сообщали, что лоукостер SkyUp запускает новые рейсы в Европу.

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