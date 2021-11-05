Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини транспорту

SkyUp запускає нові рейси до Європи: куди і коли можна дешево полетіти

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
5 листопада, 17:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Український лоукостер відкриває нові рейси з Європи до Запоріжжя вже наступного літа
Куди можна дешево полетіти влітку
Куди можна дешево полетіти влітку / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська компанія-лоукостер SkyUp анонсувала нові рейси до різних міст України, які почнуть курсувати вже цього літа.

Про це повідомляє видання "Акцент", посилаючись на прес-службу SkyUp.

Реклама

Нові рейси сполучатимуть Запоріжжя та Албанію, Болгарію, Грецію, Грузію, Італію, Іспанію, Кіпр, Чехію та Чорногорію.

Окрім цього, SkyUp повідомляє, що до 11 листопада можна купити квитки на літні рейси зі знижкою у 22%.

Нова українська авіакомпанія

Вже наприкінці листопада в Україні почне працювати нова авіакомпанія Air Ocean Airlines.

Реклама

У літках Air Ocean Airlines буде два види обслуговування – економ і преміум, а середня вартість квитків в один бік становить 1,5 тис грн.

Наразі авіакомпанія отримала дозволи на здійснення польотів у семи напрямках:

  • Київ – Амман;
  • Чернівці – Стамбул;
  • Чернівці – Київ;
  • Київ – Львів;
  • Запоріжжя – Київ;
  • Львів – Харків;
  • Львів – Дніпро.

Раніше "Сьогодні" писали, що на український ринок заходить новий іспанський лоукостер, який відкриває дешеві рейси в Європу.

Реклама

А також повідомляли, що Ryanair запускає дуже дешевий рейс з України до Італії.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.19

Російський рубль (₽)

0.3671

Євро (€)

30.28

Нововведення
Що чекає на українців у листопаді?
Цікаво!
Спецвипуск
Монетний двір України
У сховище!
Цінова політика
А що з цінами у листопаді?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Рекордна сума
Відмова від готівки
Хочу знати детальніше
Опитування
Порийся в скарбничці
За одну монету готові платити десятки тис. грн!
Що терміново шукати?
Чорне золото
Підземні мільярди
Прибуток вражає!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
Бізнес-економіка
Що змінить карантин?
Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Дивись карту супер-компаній
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Цікаво!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,30
18,60
33,18
32,88
31,69
18,85
34,18
31,75
29,95
18,24
35,99
33,40
31,89
18,97
35,99
33,40
31,89
18,98
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
33,25
34,97
18,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти