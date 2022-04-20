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В обхід Росії: Китай запустив новий залізничний маршрут до Німеччини

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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20 квітня, 17:39
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Поїзд із Китай їздитиме довшим маршрутом, щоб не заїжджати на територію Росії
До Росії не поїде: Китай запустив залізничний маршрут на 11 тисяч кілометрів
До Росії не поїде: Китай запустив залізничний маршрут на 11 тисяч кілометрів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З Китаю запустили новий залізничний маршрут, яким поїзди будуть їхати в німецьке місто Мангейм через територію відразу шести країн.

Про це повідомляє китайське видання China.org.

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Поїзди будуть їхати через Казахстан, Азербайджан, Румунію, Угорщину, Словаччину та Чехію, перетинати Каспійське та Чорне моря за допомогою комбінованих залізничних та морських перевезень.

Перший поїзд цим маршрутом був відправлений в дорогу 13 квітня. Він виїхав із міста Сіань, після завантаження спортивних товарів.

Зазначається, що цей залізничний маршрут – частина маршруту Китай – Європа, яким раніше поїзди їздили дуже рідко. Але тепер представники сіаньської компанії міжнародної логістики "Жуйан" вважають, що із запуском нового шляху ефективність перевезень збільшиться, а витрати на них будуть зменшені.

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"Цей маршрут надає нашим компаніям можливість налагодити експорт у ситуації, що склалася", – йдеться у повідомленні.

Літаки в обхід Росії

Після того, як РФ розпочала масштабну війну в Україні, від дружби та співпраці з Росією відмовляється весь цивілізований світ. Наприклад, авіакомпанія з Гонконгу запускає самий довгий авіамаршрут у світі, щоб уникати території РФ.

Літаки вилітатимуть з міжнародного аеропорту імені Джона Кеннеді в США, пролітатимуть над Атлантичним океаном, Великобританією, країнами Південної Європи та Центральної Азії.

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Під час рейсу літак долатиме 16 618 кілометрів за 17 годин. Це на 1300 кілометрів більше і на півгодини швидше за маршрут Singapore Airlines Ltd.

Раніше ми розповідали, що через міжнародні санкції в Росії незабаром може виникнути дефіцит базових речей, і писали, що росіяни масово біжать у Дубай.

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Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
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