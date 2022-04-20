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В обход России: Китай запустил новый железнодорожный маршрут в Германию

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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20 апреля, 17:39
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Поезд из Китай будет ездить по более длинному маршруту, чтобы не заезжать на территорию России
В Росиию не поедет: Китай запустил железнодорожный маршрут на 11 тысяч км
В Росиию не поедет: Китай запустил железнодорожный маршрут на 11 тысяч км / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из Китая запустили новый железнодорожный маршрут, по которому поезда будут ехать в немецкий город Мангейм через территорию сразу шести стран.

Об этом сообщает китайское издание China.org.

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Поезда будут ехать через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию, пересекать Каспийское и Черное моря с помощью комбинированных железнодорожных и морских перевозок. Протяженность маршрута составляет 11 тысяч км.

Первый поезд по этому маршруту был отправлен в путь 13 апреля. Он выехал из города Сиань, после погрузки спортивных товаров.

Отмечается, что этот железнодорожный маршрут — часть маршрута Китай – Европа, по которому раньше поезда ездили очень редко. Но теперь представители сианьской компании международной логистики "Жуйан", считают, что с запуском нового пути эффективность перевозок увеличится, а расходы на них будут уменьшены.

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"Этот маршрут предоставляет нашим компаниям возможность наладить экспорт в сложившейся ситуации", – говорится в сообщении.

Самолеты в обход России

После того, как РФ развязала масштабную войну в Украине, от дружбы и сотрудничества с Россией отказывается весь цивилизованный мир. Например, авиакомпания из Гонконга запускает самый длинный авиамаршрут в мире, чтобы избегать территорию РФ.

Самолеты будут вылетать из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в США, пролетать над Атлантическим океаном, Великобританией, странами Южной Европы и Центральной Азии.

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Во время рейса самолет будет преодолевать 16 618 километров за 17 часов. Это на 1300 километров больше и на полчаса быстрее, чем маршрут Singapore Airlines Ltd.

Ранее мы рассказывали, что из-за международных санкций в России вскоре может возникнуть дефицит базовых вещей, и писали, что россияне массово бегут в Дубай.

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Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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