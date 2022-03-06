Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 ☢ Атака на ЗАЕС 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини транспорту

"Укрзалізниця" запустила евакуаційні рейси за кордон – розклад на 6 березня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 березня, 10:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Як виїхати за кордон потягом "Укрзалізниці" – перелік безпечних маршрутів
Як виїхати за кордон 6 березня - потяги
Як виїхати за кордон 6 березня - потяги / Фото: уніан, Укрзалызниця

"Укрзалізниця" не лише вивозить українців із гарячих точок, а й намагається евакуювати за кордон.

6 березня компанія опублікувала новий графік руху поїздів.

Реклама

Евакуаційні рейси на неділю, 6 березня:

  • № 918/919 Запоріжжя – Хелм, відправлення об 11:00;
  • № 7609/7610 Львів – Пшемисль, відправлення о 12:12;
  • № 952 Львів – Хрубешув, відправлення о 13:20;
  • № 7616/7617 Львів – Хелм, відправлення о 14:00;
  • № 7611/7612 Львів – Пшемисль, відправлення о 15:40;
  • № 939/940 Харків – Хелм, відправлення о 17:00;
  • № 67/68 Київ – Варшава з групою вагонів Київ – Хелм, відправлення о 19:13;
  • № 7601/7602 Львів – Пшемисль, відправлення о 19:55.

Також зі станції Чоп до Угорщини (станція Захонь) курсуватимуть 9 пар потягів угорського формування.

Безкоштовний проїзд у ЄС

Після початку російсько-української війни багато країн ЄС оголосили про прийом українських біженців і намагаються полегшити їм життя усіма способами.

Реклама

Зокрема, 11 країн запровадили безкоштовний проїзд у залізничному транспорті для біженців, серед них: Австрія, Бельгія, Угорщина, Грузія, Німеччина, Нідерланди, Словаччина, Фінляндія, Франція, Чехія.

"Сьогодні" також писали, які рейси "Укрзалізниця" запустила в межах України, і розповідали, які рейси оголошені безкоштовними.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Іноземці масово бронюють житло в Україні – що відбувається Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич "Україна бореться не лише за себе, а й за те, щоб війни не було у європейських столицях" — Ляшко Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Як поповнити рахунок на мобільному без інтернету – інструкція Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Цитата дня

Деградація економіки РФ почалася ще за молодого Путіна. Нині ж ця деградація завдяки гігантській корупції вилізе через звичайні життєві проблеми.

Цитата на segodnya.ua
Ерік Найман, економіст
Що буде далі?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39200.82

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2637.67

Litecoin (LTC)

103.56

Ripple (XRP)

0.74

Купити криптовалюту
Наші янголи-охоронці

Позивний “Каракурт”. У бою за Гостомель загинув Герой України капітан Валерій Чибінєєв. Був командиром роти снайперів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, обороняв Донецький аеропорт, Авдіївку, визволяв Лиман. Зірку Героя отримав 2016-го. На його честь пропонують назвати одну з вулиць Гостомеля.

Герої не вмирають!
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
На зв'язку
Мобільні оператори змінюють умови
Що потрібно знати
Історії звитяг
Моряк Тарас Остапчук, який керував яхтою віце-президента російського концерну з виробництва зброї «Ростех», дізнавшись про вторгнення до його рідної України, втопив судно біля берегів Іспанії. Чим завдав ворогові збитків на $9 млн. Капітана заарештувала місцева влада, але, дізнавшись про причину вчинку, відпустила.
Слава Україні!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як підтримати армію

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти