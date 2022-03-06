"Укрзалізниця" запустила евакуаційні рейси за кордон – розклад на 6 березня

Як виїхати за кордон потягом "Укрзалізниці" – перелік безпечних маршрутів

Як виїхати за кордон 6 березня - потяги / Фото: уніан, Укрзалызниця

"Укрзалізниця" не лише вивозить українців із гарячих точок, а й намагається евакуювати за кордон.

6 березня компанія опублікувала новий графік руху поїздів.

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Евакуаційні рейси на неділю, 6 березня:

№ 918/919 Запоріжжя – Хелм, відправлення об 11:00;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль, відправлення о 12:12;

№ 952 Львів – Хрубешув, відправлення о 13:20;

№ 7616/7617 Львів – Хелм, відправлення о 14:00;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль, відправлення о 15:40;

№ 939/940 Харків – Хелм, відправлення о 17:00;

№ 67/68 Київ – Варшава з групою вагонів Київ – Хелм, відправлення о 19:13;

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль, відправлення о 19:55.

Також зі станції Чоп до Угорщини (станція Захонь) курсуватимуть 9 пар потягів угорського формування.

Безкоштовний проїзд у ЄС

Після початку російсько-української війни багато країн ЄС оголосили про прийом українських біженців і намагаються полегшити їм життя усіма способами.

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Зокрема, 11 країн запровадили безкоштовний проїзд у залізничному транспорті для біженців, серед них: Австрія, Бельгія, Угорщина, Грузія, Німеччина, Нідерланди, Словаччина, Фінляндія, Франція, Чехія.

"Сьогодні" також писали, які рейси "Укрзалізниця" запустила в межах України, і розповідали, які рейси оголошені безкоштовними.