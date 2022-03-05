"Укрзализныця" запустила эвакуационные рейсы — куда можно выехать 5 марта

Рассказываем, как украинцам уехать с горячих точек

Рассказываем о графике эвакуационных поездов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця", несмотря на введение военного положения, работает по графику и продолжает стабильное движение поездов.

Об этом она информирует на своей странице в Facebook.

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5 марта ситуация остается относительно стабильной и все поезда должны уехать вовремя. Однако их график может меняться в зависимости от оперативной ситуации, кроме того, "Укрзализныця" будет прибавлять эвакуационные рейсы при необходимости.

Рейсы по станции Киев

10:00 – №715 Дарница – Львов.

12:06 – №45 Ужгород – Краматорск.

13:34 – №114/142 Лиман – Львов.

14:07 – №749 Киев – Ивано-Франковск.

14:25 – №769 Киев – Каменец-Подольский.

15:02 – №55 Киев – Рахов.

17:12 – №13 Киев – Солотвино.

17:42 – №792 Киев – Кременчуг.

17:42 – №790 Киев – Кропивницкий.

18:30 – №81 Киев – Ужгород.

18:48 – №67 Киев – Варшава.

19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск.

19:48 – №95 Киев – Рахов.

20:05 – №29 Киев – Ужгород.

20:12 – №49 Киев – Трускавец.

20:21 – №59 Киев – Чоп.

20:21 – №57 Киев – Ворохта.

21:07 – №38 Киев – Запорожье.

21:15 – №105 Киев – Одесса.

21:22 – №97 Киев – Ковель.

22:03 – №130 Кременчуг – Ворохта.

22:03 – №149 Полтава – Черновцы.

22:10 – №17 Харьков – Ужгород.

22:22 – №7 Киев – Черновцы.

22:37 – №91 Киев – Львов.

22:47 – №46 Краматорск – Ужгород.

23:46 – №771 Киев – Хмельницкий.

23:59 – №139 Киев – Каменец-Подольский.

Рейсы по ст. Харьков

11:33 – №1 Ивано-Франковск – Константиновка.

12:36 – №46 Краматорск – Ужгород.

14:39 – №114, 142 Львов – Лиман.

15:09 – №17 Харьков – Ужгород.

17:00 – №723 Харьков – Львов.

19:27 – №795 Харьков – Днепр.

20:15 – №22 Харьков – Трускавец.

21:08 – №2 Константиновка – Ивано-Франковск.

21:43 – №7 Харьков – Одесса.

22:40 – №45 Ужгород – Краматорск.

Рейсы по ст. Днепр

14:26 – №41 Днепр – Трускавец.

16:39 – №6 Запорожье – Рахов.

Рейсы по ст. Запорожье

11:07 №006 Рахов – Запорожье.

12:20 – №120 Запорожье – Львов.

14:45 №005 Запорожье – Рахов.

19:47 №072 Запорожье – Киев.

20:37 – №068 Запорожье – Львов.

21:38 – №038 Запорожье – Киев.

22:26 – №068 Львов – Запорожье.

Рейсы по ст. Винница

10:23 – №070 Запорожье – Львов.

11:30 – №912 Запорожье – Хелм.

16:41 – №772 Хмельницкий – Киев.

17:20 – №769 Киев – Каменец-Подольский.

17:43 – №086 Львов – Запорожье.

18:07 – №055 Киев – Рахов.

19:42 – №138 Хмельницкий – Лиман.

20:50 – №716 Львов – Киев.

21:45 – №081 Киев – Ужгород.

22:32 – №042 Трускавец – Днепр.

23:17 – №049 Киев – Трускавец.

23:26 – №057 Киев – Ворохта.

23:26 – №059 Киев – Чоп.

23:53 №022 Трускавец – Харьков.

Вдобавок запланированы эвакуационные рейсы поездами дальнего сообщения и/или Интерсити+ из Лимана, Краматорска, Одессы, Харькова, Запорожья, Днепра и Кривого Рога.

А также электричками:

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из Харькова во Львов с пересадкой по Хмельницкому;

из Житомира (начиная с 13:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву;

организовано челночное движение на участке Харьков – Полтава – Кременчуг.

Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.

Посадка на рейсы "Укрзализныци"

Посадка на эвакуационные рейсы для пассажиров бесплатная и производится в порядке живой очереди.

Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям. Также при наличии мест сесть в поезд могут остальные пассажиры.

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Напомним, что правительство подготовило новую программу помощи украинцам, пострадавшим от войны.

Ранее мы писали, что в 11 странах Европы ввели бесплатный проезд на железной дороге для украинцев. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно показать паспорт.