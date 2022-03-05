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"Укрзализныця" запустила эвакуационные рейсы — куда можно выехать 5 марта

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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5 марта, 09:38
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Рассказываем, как украинцам уехать с горячих точек
Рассказываем о графике эвакуационных поездов
Рассказываем о графике эвакуационных поездов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця", несмотря на введение военного положения, работает по графику и продолжает стабильное движение поездов.

Об этом она информирует на своей странице в Facebook.

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5 марта ситуация остается относительно стабильной и все поезда должны уехать вовремя. Однако их график может меняться в зависимости от оперативной ситуации, кроме того, "Укрзализныця" будет прибавлять эвакуационные рейсы при необходимости.

Рейсы по станции Киев

  • 10:00 – №715 Дарница – Львов.
  • 12:06 – №45 Ужгород – Краматорск.
  • 13:34 – №114/142 Лиман – Львов.
  • 14:07 – №749 Киев – Ивано-Франковск.
  • 14:25 – №769 Киев – Каменец-Подольский.
  • 15:02 – №55 Киев – Рахов.
  • 17:12 – №13 Киев – Солотвино.
  • 17:42 – №792 Киев – Кременчуг.
  • 17:42 – №790 Киев – Кропивницкий.
  • 18:30 – №81 Киев – Ужгород.
  • 18:48 – №67 Киев – Варшава.
  • 19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск.
  • 19:48 – №95 Киев – Рахов.
  • 20:05 – №29 Киев – Ужгород.
  • 20:12 – №49 Киев – Трускавец.
  • 20:21 – №59 Киев – Чоп.
  • 20:21 – №57 Киев – Ворохта.
  • 21:07 – №38 Киев – Запорожье.
  • 21:15 – №105 Киев – Одесса.
  • 21:22 – №97 Киев – Ковель.
  • 22:03 – №130 Кременчуг – Ворохта.
  • 22:03 – №149 Полтава – Черновцы.
  • 22:10 – №17 Харьков – Ужгород.
  • 22:22 – №7 Киев – Черновцы.
  • 22:37 – №91 Киев – Львов.
  • 22:47 – №46 Краматорск – Ужгород.
  • 23:46 – №771 Киев – Хмельницкий.
  • 23:59 – №139 Киев – Каменец-Подольский.

Рейсы по ст. Харьков

  • 11:33 – №1 Ивано-Франковск – Константиновка.
  • 12:36 – №46 Краматорск – Ужгород.
  • 14:39 – №114, 142 Львов – Лиман.
  • 15:09 – №17 Харьков – Ужгород.
  • 17:00 – №723 Харьков – Львов.
  • 19:27 – №795 Харьков – Днепр.
  • 20:15 – №22 Харьков – Трускавец.
  • 21:08 – №2 Константиновка – Ивано-Франковск.
  • 21:43 – №7 Харьков – Одесса.
  • 22:40 – №45 Ужгород – Краматорск.

Рейсы по ст. Днепр

  • 14:26 – №41 Днепр – Трускавец.
  • 16:39 – №6 Запорожье – Рахов.

Рейсы по ст. Запорожье

  • 11:07 №006 Рахов – Запорожье.
  • 12:20 – №120 Запорожье – Львов.
  • 14:45 №005 Запорожье – Рахов.
  • 19:47 №072 Запорожье – Киев.
  • 20:37 – №068 Запорожье – Львов.
  • 21:38 – №038 Запорожье – Киев.
  • 22:26 – №068 Львов – Запорожье.

Рейсы по ст. Винница

  • 10:23 – №070 Запорожье – Львов.
  • 11:30 – №912 Запорожье – Хелм.
  • 16:41 – №772 Хмельницкий – Киев.
  • 17:20 – №769 Киев – Каменец-Подольский.
  • 17:43 – №086 Львов – Запорожье.
  • 18:07 – №055 Киев – Рахов.
  • 19:42 – №138 Хмельницкий – Лиман.
  • 20:50 – №716 Львов – Киев.
  • 21:45 – №081 Киев – Ужгород.
  • 22:32 – №042 Трускавец – Днепр.
  • 23:17 – №049 Киев – Трускавец.
  • 23:26 – №057 Киев – Ворохта.
  • 23:26 – №059 Киев – Чоп.
  • 23:53 №022 Трускавец – Харьков.

Вдобавок запланированы эвакуационные рейсы поездами дальнего сообщения и/или Интерсити+ из Лимана, Краматорска, Одессы, Харькова, Запорожья, Днепра и Кривого Рога.

А также электричками:

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  • из Харькова во Львов с пересадкой по Хмельницкому;
  • из Житомира (начиная с 13:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву;
  • организовано челночное движение на участке Харьков – Полтава – Кременчуг.

Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.

Посадка на рейсы "Укрзализныци"

Посадка на эвакуационные рейсы для пассажиров бесплатная и производится в порядке живой очереди.

Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям. Также при наличии мест сесть в поезд могут остальные пассажиры.

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Напомним, что правительство подготовило новую программу помощи украинцам, пострадавшим от войны.

Ранее мы писали, что в 11 странах Европы ввели бесплатный проезд на железной дороге для украинцев. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно показать паспорт.

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