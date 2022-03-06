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"Укрзализныця" запускает безопастные маршруты – куда можно уехать 6 марта

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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6 марта, 09:39
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Рассказываем, как будут путешествовать поезда "Укрзализныци" в пределах Украины 6 марта
Эвакуационные маршруты на 6 марта
Эвакуационные маршруты на 6 марта / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев безопасными маршрутами и публикует расписание рейсов на 6 марта.

Подробный график компания разместила на странице Facebook.

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Итак, из Киева можно выехать следующими поездами:

  • 12:06 – №45 Ужгород – Лиман;
  • 13:34 – №114/142 Лиман – Львов;
  • 14:00 – ИС+ Днепр – Киев;
  • 14:07 – №749 Киев – Ивано-Франковск;
  • 14:25 – №769 Киев – Каменец-Подольский;
  • 15:02 – №55 Киев – Рахов;
  • 17:00 – №743 Киев – Львов;
  • 17:12 – №13 Киев – Солотвино;
  • 17:42 – №792 Киев – Кременчуг;
  • 17:42 – №790 Киев – Кропивницкий;
  • 18:30 – №81 Киев – Ужгород;
  • 19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск;
  • 19:48 – №95 Киев – Рахов;
  • 20:05 – №29 Киев – Ужгород;
  • 20:12 – №49 Киев – Трускавец;
  • 20:21 – №59 Киев – Чоп;
  • 20:21 – №57 Киев – Ворохта;
  • 21:07 – №38 Киев – Запорожье;
  • 21:15 – №105 Киев – Одесса;
  • 21:22 – №97 Киев – Ковель;
  • 22:03 – №149 Полтава – Черновцы;
  • 22:10 – №17 Харьков – Ужгород;
  • 22:22 – №7 Киев – Черновцы;
  • 22:37 – №91 Киев – Львов;
  • 22:47 – №46 Лиман – Ужгород;
  • 23:46 – №771 Киев – Хмельницкий.

По станции Харьков 6 марта будут двигаться:

  • 12:36 – №46 Лиман – Ужгород;
  • 13:30 – ИС+ Харьков – Львов;
  • 14:33 – №1 Ивано-Франковск – Константиновка;
  • 14:39 – №114, 142 Львов – Лиман;
  • 15:09 – №15 Харьков – Рахов;
  • 17:00 – №723 Харьков – Львов;
  • 19:27 – №795 Харьков – Днепр;
  • 21:08 – №2 Константиновка – Ивано-Франковск;
  • 21:43 – №7 Харьков – Одесса;
  • 22:40 – №45 Ужгород – Лиман.

Рейсы по станции Днепр 6 марта

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  • 14:26 – №41 Днепр – Трускавец;
  • 16:39 – №6 Запорожье – Рахов.

Рейсы по станции Запорожье 6 марта

  • 11:07 – №006 Рахов – Запорожье;
  • 12:20 – №120 Запорожье – Львов;
  • 14:45 – №005 Запорожье – Рахов;
  • 20:37 – №068 Запорожье – Львов;
  • 21:38 – №038 Запорожье – Киев;
  • 22:26 – №068 Львов – Запорожье.

Рейсы по станции Винница 6 марта:

  • 10:23 – №070 Запорожье – Львов;
  • 16:41 – №772 Хмельницкий – Киев;
  • 17:20 – №769 Киев – Каменец-Подольский;
  • 17:43 – №086 Львов – Запорожье;
  • 18:07 – №055 Киев – Рахов;
  • 19:42 – №138 Хмельницкий – Лиман;
  • 20:50 – №716 Львов – Киев;
  • 21:45 – №081 Киев – Ужгород;
  • 22:32 – №042 Трускавец – Днепр;
  • 23:17 – №049 Киев – Трускавец;
  • 23:26 – №057 Киев – Ворохта;
  • 23:26 – №059 Киев – Чоп.

В "Укрзалізниці" отмечают, что в это воскресенье также запланированы эвакуационные рейсы дальнего сообщения из Краматорска, Одессы, Харькова, Запорожья, Днепра и Кривого Рога.

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Остановка продажи билетов

"Укрзализныця" остановила продажу билетов и объявила эвакуационными все рейсы с востока на запад.

Это значит, что украинцы могут бесплатно ими воспользоваться, но приоритет при посадке будет предоставляться детям, старикам и женщинам.

Пассажиров предупреждают, что график движения может варьироваться в зависимости от обстановки.

Ранее мы писали, что в 11 странах Европы ввели бесплатный проезд на железной дороге для украинцев. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно показать паспорт.

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