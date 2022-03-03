"Укрзализныця" объявила бесплатными некоторые поезда – список

Рассказываем, как "Укрзализныця" помогает украинцам эвакуироваться из горячих точек

Куда можно уехать бесплатно / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" объявила, что все рейсы с востока в направлении западной Украины эвакуационными и поэтому продажа билетов на них закрыта.

Об этом компания сообщила в социальных сетях.

Реклама

Отмечается, что теперь проезд на всех этих поездах бесплатный, но приоритет при посадке предоставляется детям, женщинам и пожилым людям.

Следовательно, пассажиры могут бесплатно воспользоваться следующими графиковыми поездами:

№1/2 Константиновка – Ивано-Франковск;

№3/4 Запорожье – Ужгород;

№5/6 Мариуполь – Рахов;

№7/8 Киев – Черновцы;

№15/16 Харьков – Рахов;

№17/18 Харьков – Ужгород;

№21/22 Харьков – Трускавец;

№25/26 Одесса – Рахов;

№29/30 Киев – Ужгород;

№31/32 Кривой Рог – Ужгород;

№35/36 Одесса – Перемышль;

№37/38 Одесса – Ужгород;

№41/42 Днепр – Трускавец;

№45/46 Краматорск – Ужгород;

№49/50 Киев – Трускавец;

№55/56 Киев – Рахов;

№57/59-№58/60 Киев – Ворохта, Чоп;

№77/78 Одесса – Ковель;

№81/82 Киев – Ужгород;

№85/87-86/88 Новоалексеевка – Львов, Ковель (курсирует в Запорожье);

№91/92 Киев – Львов;

№95/96 Киев – Рахов;

№97/98 Киев – Ковель;

№114/113-142/141 Лиман – Львов;

№119/120 Запорожье – Львов;

№129/130 Кременчуг – Ворохта;

№149/150 Полтава – Черновцы;

№135/136 Одесса – Черновцы;

№249/250 Киев – Черновцы;

№749/750 Киев – Ивано-Франковск;

№ 705 Дарница – Киев Пас – Львов;

№ 715 Дарница – Киев Пас – Львов;

№ 723 Харьков – Львов;

№747 Киев – Тернополь.

Расписание движения может изменяться в зависимости от ситуации в том или ином регионе.

Реклама

Бесплатный проезд для украинцев

В связи с войной 11 стран Евросоюза совершили проезд в железнодорожном транспорте для украинцев бесплатным.

Для того, чтобы воспользоваться этой возможностью нужно предъявить паспорт, удостоверяющий, что вы являетесь гражданином Украины.

В настоящее время к инициативе присоединились: Бельгия, Венгрия, Грузия, Германия, Нидерланды, Словакия, Финляндия, Франция и Чехия.

Реклама

"Сегодня" также писали, какую программу помощи украинцам анонсировал Зеленский и рассказывали, что будет с пенсиями в условиях войны.