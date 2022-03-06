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"Укрзалізниця" запускає безпечні маршрути – куди можна поїхати 6 березня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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6 березня, 09:39
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Розповідаємо, як подорожуватимуть потяги "Укрзалізниці" в межах України 6 березня
Евакуаційні маршрути на 6 березня
Евакуаційні маршрути на 6 березня / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" продовжує евакуацію українців безпечними маршрутами і публікує розклад рейсів на 6 березня.

Детальний графік компанія розмістила на сторінці у Facebook.

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Отже, з Києва можна виїхати такими потягами:

  • 12:06 – №45 Ужгород – Лиман;
  • 13:34 – №114/142 Лиман – Львів;
  • 14:00 – ІС+ Дніпро – Київ;
  • 14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ;
  • 14:25 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський;
  • 15:02 – №55 Київ – Рахів;
  • 17:00 – №743 Київ – Львів;
  • 17:12 – №13 Київ – Солотвино;
  • 17:42 – №792 Київ – Кременчук;
  • 17:42 – №790 Київ – Кропивницький;
  • 18:30 – №81 Київ – Ужгород;
  • 19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ;
  • 19:48 – №95 Київ – Рахів;
  • 20:05 – №29 Київ – Ужгород;
  • 20:12 – №49 Київ – Трускавець;
  • 20:21 – №59 Київ – Чоп;
  • 20:21 – №57 Київ – Ворохта;
  • 21:07 – №38 Київ – Запоріжжя;
  • 21:15 – №105 Київ – Одеса;
  • 21:22 – №97 Київ – Ковель;
  • 22:03 – №149 Полтава – Чернівці;
  • 22:10 – №17 Харків – Ужгород;
  • 22:22 – №7 Київ – Чернівці;
  • 22:37 – №91 Київ – Львів;
  • 22:47 – №46 Лиман – Ужгород;
  • 23:46 – №771 Київ – Хмельницький.

По станції Харків 6 березня рухатимуться:

  • 12:36 – №46 Лиман – Ужгород;
  • 13:30 – ІС+ Харків – Львів;
  • 14:33 – №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка;
  • 14:39 – №114, 142 Львів – Лиман;
  • 15:09 – №15 Харків – Рахов;
  • 17:00 – №723 Харків – Львів;
  • 19:27 – №795 Харків – Дніпро;
  • 21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ;
  • 21:43 – №7 Харків – Одеса;
  • 22:40 – №45 Ужгород – Лиман.

Рейси по станції Дніпро 6 березня

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  • 14:26 – №41 Дніпро – Трускавець;
  • 16:39 – №6 Запоріжжя – Рахів.

Рейси по станції Запоріжжя 6 березня

  • 11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя;
  • 12:20 – №120 Запоріжжя – Львів;
  • 14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів;
  • 20:37 – №068 Запоріжжя – Львів;
  • 21:38 – №038 Запоріжжя – Київ;
  • 22:26 – №068 Львів – Запоріжжя.

Рейси по станції Вінниця 6 березня:

  • 10:23 – №070 Запоріжжя – Львів;
  • 16:41 – №772 Хмельницький – Київ;
  • 17:20 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський;
  • 17:43 – №086 Львів – Запоріжжя;
  • 18:07 – №055 Київ – Рахів;
  • 19:42 – №138 Хмельницький – Лиман;
  • 20:50 – №716 Львів – Київ;
  • 21:45 – №081 Київ – Ужгород;
  • 22:32 – №042 Трускавець – Дніпро;
  • 23:17 – №049 Київ – Трускавець;
  • 23:26 – №057 Київ – Ворохта;
  • 23:26 – №059 Київ – Чоп.

В "Укрзалізниці" зазначають, що на цю неділю також заплановані евакуаційні рейси далекого сполучення з Краматорська, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Дніпра та Кривого Рога.

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Зупинка продажу квитків

"Укрзалізниця" зупинила продаж квитків та оголосила евакуаційними усі рейси зі сходу на захід.

Це означає, що українці можуть безкоштовно ними скористатися, але пріоритет під час посадки надаватиметься дітям, старим та жінкам.

Пасажирів попереджають, що графік руху може змінюватись в залежності від обстановки.

Раніше ми писали, що в 11 країнах Європи запровадили безкоштовний проїзд на залізниці для українців. Щоб скористатися пропозицією, достатньо показати паспорт.

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