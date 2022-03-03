"Укрзалізниця" оголосила безкоштовними деякі потяги – список

Розповідаємо, як "Укрзалізниця" допомагає українцям евакуюватись із гарячих точок

Куди можна поїхати безкоштовно / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" оголосила, що усі рейси зі сходу в напрямку західної України є евакуаційними і тому продаж квитків на них закрито.

Про це компанія повідомила у соціальних мережах.

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Зазначається, що тепер проїзд на усіх цих потягах є безкоштовним, але приорітет при посадці надається дітям, жінкам та літнім людям.

Отже, пасажири можуть безкоштовно скористатись такими графіковими потягами:

№1/2 Константинівка – Івано-Франківськ;

№3/4 Запоріжжя – Ужгород;

№5/6 Маріуполь – Рахів;

№7/8 Київ – Чернівці;

№15/16 Харків – Рахів;

№17/18 Харків – Ужгород;

№21/22 Харків – Трускавець;

№25/26 Одеса – Рахів;

№29/30 Київ – Ужгород;

№31/32 Кривий Ріг – Ужгород;

№35/36 Одеса – Перемишль;

№37/38 Одеса – Ужгород;

№41/42 Дніпро – Трускавець;

№45/46 Краматорськ – Ужгород;

№49/50 Київ – Трускавець;

№55/56 Київ – Рахів;

№57/59-№58/60 Київ – Ворохта, Чоп;

№77/78 Одеса – Ковель;

№81/82 Київ – Ужгород;

№85/87-86/88 Новоолексіївка – Львів, Ковель (курсує до Запоріжжя);

№91/92 Київ – Львів;

№95/96 Київ – Рахів;

№97/98 Київ – Ковель;

№114/113-142/141 Лиман – Львів;

№119/120 Запоріжжя – Львів;

№129/130 Кременчуг – Ворохта;

№149/150 Полтава – Чернівці;

№135/136 Одеса – Чернівці;

№249/250 Київ – Чернівці;

№749/750 Київ – Івано-Франківськ;

№ 705 Дарниця – Київ Пас – Львів;

№ 715 Дарниця – Київ Пас – Львів;

№ 723 Харків – Львів;

№ 747 Киів – Тернопіль.

Відмічається, що розклад руху може змінюватись в залежності від ситуації у тому чи іншому регіоні.

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Безкоштовний проїзд для українців

У зв’язку із війною 11 країн Євросоюзу зробили проїзд в залізничному транспорті для українців безкоштовним.

Для того, щоб скористатися цією можливістю потрібно пред’явити паспорт, який посвідчує що ви є громадянином України.

Наразі до ініціативи долучились: Бельгія, Угорщина, Грузія, Німеччина, Нідерланди, Словаччина, Фінляндія, Франція та Чехія.

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"Сьогодні" також писали, яку програму з допомоги українцям анонсував Зеленський і розповідали, що буде з пенсіями в умовах війни.