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"Укрзалізниця" оголосила безкоштовними деякі потяги – список

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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3 березня, 13:53
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Розповідаємо, як "Укрзалізниця" допомагає українцям евакуюватись із гарячих точок
Куди можна поїхати безкоштовно
Куди можна поїхати безкоштовно / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" оголосила, що усі рейси зі сходу в напрямку західної України є евакуаційними і тому продаж квитків на них закрито.

Про це компанія повідомила у соціальних мережах.

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Зазначається, що тепер проїзд на усіх цих потягах є безкоштовним, але приорітет при посадці надається дітям, жінкам та літнім людям.

Отже, пасажири можуть безкоштовно скористатись такими графіковими потягами:

  • №1/2 Константинівка – Івано-Франківськ;
  • №3/4 Запоріжжя – Ужгород;
  • №5/6 Маріуполь – Рахів;
  • №7/8 Київ – Чернівці;
  • №15/16 Харків – Рахів;
  • №17/18 Харків – Ужгород;
  • №21/22 Харків – Трускавець;
  • №25/26 Одеса – Рахів;
  • №29/30 Київ – Ужгород;
  • №31/32 Кривий Ріг – Ужгород;
  • №35/36 Одеса – Перемишль;
  • №37/38 Одеса – Ужгород;
  • №41/42 Дніпро – Трускавець;
  • №45/46 Краматорськ – Ужгород;
  • №49/50 Київ – Трускавець;
  • №55/56 Київ – Рахів;
  • №57/59-№58/60 Київ – Ворохта, Чоп;
  • №77/78 Одеса – Ковель;
  • №81/82 Київ – Ужгород;
  • №85/87-86/88 Новоолексіївка – Львів, Ковель (курсує до Запоріжжя);
  • №91/92 Київ – Львів;
  • №95/96 Київ – Рахів;
  • №97/98 Київ – Ковель;
  • №114/113-142/141 Лиман – Львів;
  • №119/120 Запоріжжя – Львів;
  • №129/130 Кременчуг – Ворохта;
  • №149/150 Полтава – Чернівці;
  • №135/136 Одеса – Чернівці;
  • №249/250 Київ – Чернівці;
  • №749/750 Київ – Івано-Франківськ;
  • № 705 Дарниця – Київ Пас – Львів;
  • № 715 Дарниця – Київ Пас – Львів;
  • № 723 Харків – Львів;
  • № 747 Киів – Тернопіль.

Відмічається, що розклад руху може змінюватись в залежності від ситуації у тому чи іншому регіоні.

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Безкоштовний проїзд для українців

У зв’язку із війною 11 країн Євросоюзу зробили проїзд в залізничному транспорті для українців безкоштовним.

Для того, щоб скористатися цією можливістю потрібно пред’явити паспорт, який посвідчує що ви є громадянином України.

Наразі до ініціативи долучились: Бельгія, Угорщина, Грузія, Німеччина, Нідерланди, Словаччина, Фінляндія, Франція та Чехія.

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"Сьогодні" також писали, яку програму з допомоги українцям анонсував Зеленський і розповідали, що буде з пенсіями в умовах війни.

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