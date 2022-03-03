"Укрзалізниця" оголосила безкоштовними деякі потяги – список

"Укрзалізниця" оголосила, що усі рейси зі сходу в напрямку західної України є евакуаційними і тому продаж квитків на них закрито.
Про це компанія повідомила у соціальних мережах.
Зазначається, що тепер проїзд на усіх цих потягах є безкоштовним, але приорітет при посадці надається дітям, жінкам та літнім людям.
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Отже, пасажири можуть безкоштовно скористатись такими графіковими потягами:
- №1/2 Константинівка – Івано-Франківськ;
- №3/4 Запоріжжя – Ужгород;
- №5/6 Маріуполь – Рахів;
- №7/8 Київ – Чернівці;
- №15/16 Харків – Рахів;
- №17/18 Харків – Ужгород;
- №21/22 Харків – Трускавець;
- №25/26 Одеса – Рахів;
- №29/30 Київ – Ужгород;
- №31/32 Кривий Ріг – Ужгород;
- №35/36 Одеса – Перемишль;
- №37/38 Одеса – Ужгород;
- №41/42 Дніпро – Трускавець;
- №45/46 Краматорськ – Ужгород;
- №49/50 Київ – Трускавець;
- №55/56 Київ – Рахів;
- №57/59-№58/60 Київ – Ворохта, Чоп;
- №77/78 Одеса – Ковель;
- №81/82 Київ – Ужгород;
- №85/87-86/88 Новоолексіївка – Львів, Ковель (курсує до Запоріжжя);
- №91/92 Київ – Львів;
- №95/96 Київ – Рахів;
- №97/98 Київ – Ковель;
- №114/113-142/141 Лиман – Львів;
- №119/120 Запоріжжя – Львів;
- №129/130 Кременчуг – Ворохта;
- №149/150 Полтава – Чернівці;
- №135/136 Одеса – Чернівці;
- №249/250 Київ – Чернівці;
- №749/750 Київ – Івано-Франківськ;
- № 705 Дарниця – Київ Пас – Львів;
- № 715 Дарниця – Київ Пас – Львів;
- № 723 Харків – Львів;
- № 747 Киів – Тернопіль.
Відмічається, що розклад руху може змінюватись в залежності від ситуації у тому чи іншому регіоні.
Безкоштовний проїзд для українців
У зв’язку із війною 11 країн Євросоюзу зробили проїзд в залізничному транспорті для українців безкоштовним.
Для того, щоб скористатися цією можливістю потрібно пред’явити паспорт, який посвідчує що ви є громадянином України.
Наразі до ініціативи долучились: Бельгія, Угорщина, Грузія, Німеччина, Нідерланди, Словаччина, Фінляндія, Франція та Чехія.
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