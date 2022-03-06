"Укрзализныця" запустила эвакуационные рейсы за границу – расписание на 6 марта

"Укрзализныця" не только вывозит украинцев из горячих точек, но и пытается эвакуировать за границу.
6 марта компания опубликовала новый график движения поездов.
Эвакуационные рейсы на воскресенье, 6 марта:
Далее по теме
- № 918/919 Запорожье – Хелм, отправление в 11:00;
- № 7609/7610 Львов – Пшемысль, отправление в 12:12;
- №952 Львов – Хрубешув, отправление в 13:20;
- № 7616/7617 Львов – Хелм, отправление в 14:00;
- № 7611/7612 Львов – Пшемысль, отправление в 15:40;
- №939/940 Харьков – Хелм, отправление в 17:00;
- №67/68 Киев – Варшава с группой вагонов Киев – Хелм, отправление в 19:13;
- № 7601/7602 Львов – Пшемысль, отправление в 19.55.
Также со станции Чоп в Венгрию (станция Захонь) будут курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.
Бесплатный проезд в ЕС
После начала российско-украинской войны многие страны ЕС объявили о приеме украинских беженцев и пытаются облегчить им жизнь всеми способами.
В частности, 11 стран ввели бесплатный проезд в железнодорожном транспорте для беженцев, в том числе Австрия, Бельгия, Венгрия, Грузия, Германия, Нидерланды, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия.
"Сегодня" также писали, какие рейсы "Укрзализниця" запустила в пределах Украины, и рассказывали, какие рейсы объявлены бесплатными.