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"Укрзалізниця" додає потяги на найпопулярніші зимові курорти – графік та напрямки

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
9 грудня, 19:55
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На період новорічних та різдвяних вихідних "Укрзалізниця" зібльшує кількість потягів за найпопулярнішими напрямками
"Укрзалізниця" додає додаткові потяги - графік
"Укрзалізниця" додає додаткові потяги - графік / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" призначає додаткові потяги на Західну Україну на період новорічних свят.

Про це повідомила прес-служба компанії у Telegram.

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Отже, наразі призначено два додаткових рейси. Перший потяг №249/250 Київ — Івано-Франківськ – Чернівці, вирушатиме зі столиці 16 та 18 грудня. У зворотному напрямку поїзд повертатиметься 17 та 19 грудня.

Другий рейс №745/746, сполученням Київ – Славське матиме назву "Лижний експрес". Він курсуватиме 24, 26, 30 грудня та 2, 6, 8 січня.

Ще один маршрут буде продовжено на 24, 27, 30, 31 грудня та 3, 6, 10 січня, йдеться про потяг Суми – Київ, який тепер доїжджатиме і до Вінниці.

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У компанії повідомили, що працюють над призначенням додаткових рейсів за такими напрямками:

  • Київ — Івано-Франківськ, Чернівці;
  • Київ — Ужгород;
  • Харків — Львів;
  • Одеса — Ужгород;
  • Одеса — Харків;
  • Запоріжжя, Дніпро — Івано-Франківськ;
  • Київ — Ковель.

Нові ціни на квитки

З 10 грудня "Укрзалізниця" збільшує розмір комісійного збору при купівлі, поверненні або бронюванні квитка з 22 до 30 грн.

Ціни на самі квитки підвищать незначно – в середньому на 3%. Натомість у 2022 році підвищення вартості проїзних квитків взагалі не планується.

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З 10 числа один з показників навіть зменшується, йдеться про розмір комісійного збору на бронювання квитків для групових замовлень.

Якщо замовляти квитки для понад 30 пасажирів одразу, то розмір комісійного збору для дорослого пасажира становитиме 50 грн, а для осіб до 18 років 35 грн.

"Сьогодні" також розповідали, що "Укрзалізниця" спрощує процедуру купівлі деяких квитків та писали про додавання двох додаткових потягів зі Львова до Польщі.

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