"Укрзалізниця" змінює вартість послуг: скільки платитимемо за квитки 2022 року

"Укрзалізниця" повідомила про свої плани наступного року і розповіла, як зміниться вартість квитків

Як зміниться вартість квитків 2022 року / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" змінить комісійний збір при купівлі, поверненні або бронюванні квитка, а також незначно підвищить їхню вартість.

Про свої плани повідомила пресслужба компанії у четвер, 9 грудня.

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Вже з 10 грудня комісійний збір зросте до 30 грн з 22 грн, а вартість квитків в середньому зросте на 3%.

Таким чином, комісійний збір буде включено у вартість квитків на експрес Київ – аеропорт Бориспіль, тож з 10 грудня вони коштуватимуть 100 грн.

У пресслужбі зазначають, що таке незначне зростання дасть "Укрзалізниці" близько 6 млн грн додаткового доходу щомісяця. Гроші обіцяли спрямувати на вдосконалення систем продажу та інший розвиток компанії.

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Натомість 2022 року не планується жодних підвищень вартості квитків на пасажирські перевезення, запевнили у компанії.

Однак із Нового року компанія хоче запропонувати новий підхід до формування цін на квитки, який буде гнучкішим та залежатиме від різних факторів, зокрема – популярності обраного напряму.

На думку представників "Укрзалізниці", це дасть змогу пасажирам заощадити кошти, якщо вони плануватимуть поїздку заздалегідь.

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А от розмір комісійного збору на бронювання квитків для групових замовлень буде зменшено, для дорослого пасажира він становитиме 50 грн та 35 грн для неповнолітніх.

Такий розмір збору діє лише у разі бронювання квитків для понад 30 осіб одночасно. Раніше розмір комісійного збору становив 80 грн для дорослих та 40 грн для дітей.

Нововведення "Укрзалізниці"

З 26 листопада "Укрзалізниця спростила купівлю деяких видів квитків, а саме на регіональні потяги.

Тепер не потрібно міняти в касі бланки замовлень, а можна одразу купити проїзні документи на поїзди "800-тої нумерації".

Раніше, купуючи квитки на такі потяги онлайн, пасажири були змушені міняти ці посадочні документи в касі, щоб вони давали право на проїзд.

"Сьогодні" також розповідали, що "Укрзалізниця" додала два нових потяги зі Львова до Польщі, та писали, що "Укрзалізниця" додає ще один рейс до популярного зимового курорту.