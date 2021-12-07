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До Польши за пару часов: "Укрзализныця" запускает два дополнительных поезда (график)

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
7 декабря, 15:31
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"Укрзализныця" запускает два дополнительных поезда из Львова в Перемышль
"Укрзалізниця" добавляет два поезда в Польшу
"Укрзалізниця" добавляет два поезда в Польшу / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" запускает два дополнительных поезда из Львова в Польшу уже с сегодняшнего дня.

Об этом сообщила пресс-служба компании во вторник, 7 декабря.

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Первый поезд №27/28 будет отправляться из Львова вечером, в 19:15 и уже в 21:05 прибывать в Перемышль. В обратном направлении поезд едет в 06:56 и прибывает во Львов в 10:32.

Второй рейс также будет курсировать из Львова. Из Украины поезд №19/20 будет отправляться в 04:13 и в польский Перемышль будет прибывать в 06:03 утра. Обратно рейс отправляется в 21:50, а прибытие во Львов планируется в 01:26.

Отмечается, что поезда будут курсировать ежедневно и билеты на них можно приобрести уже сегодня, на сайте "Укрзализныци".

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Поезда в Польшу

1 декабря "Укрзалізниця" сообщила о том, что добавляет еще два поезда в Перемышль. Один будет курсировать из Львова, а второй – из Одессы.

Свои первые рейсы они выполнят 11 и 12 декабря и будут иметь такой график движения:

  • рейс №36/35, сообщением Одесса-Перемышль будет ежедневным. Из Одессы будет отправляться в 18:22, а на конечную станцию будет прибывать в 09:02 утра. Из Перемышля можно выехать в 18:59, а прибытие ожидается в 10:54.
  • рейс №89/90, сообщением Львов-Перемышль, будет отправляться в 16:20 из Львова и в Перемышль будет прибывать в 18:19. В обратном направлении поезд отправляется в 10:18, а во Львов прибывает в 13:45.

"Сегодня" также рассказывали, что "Укрзализныця" запускает дополнительное влечение к популярному курорту в Карпатах и писали, что из Украины можно добраться поездом в Венгрию.

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