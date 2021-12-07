Курящий машинист и неработающие двери: украинца возмутило состояние электрички "Укрзализныци"

В вагоне часть электронных табло не работала и не объявляли остановки

Продавцы предлагали пассажирам колбасу и штаны / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинца удивило состояние электрички "Укрзализныци" сообщением Киев-Бобровица. В вагоне было тепло, но часть дверей были сломаны.

Об этом написал журналист Александр Рудоманов.

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Он 30 ноября приехался на электричке №6914, которая отправляется со станции "Дарница" и проанализировал, в каких условиях украинцам приходится путешествовать по Украине.

Фото: facebook.com/sasko.laps

Нашел Рудоманов в поездке всего два плюса: тепло внутри вагона и продажа продуктов питания и одежды. Там продавцы предлагали пассажирам – колбасу и штаны.

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Фото: facebook.com/sasko.laps

Фото: facebook.com/sasko.laps

А вот минусов в такой поездке гораздо больше:

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Часть электронных табло не работает.

Часть дверей не открывается.

Нет воды в туалетах.

Машинист курит из кабины на станции.

Обрисованные вагоны внутри.

Не объявляют остановки.

Фото: facebook.com/sasko.laps

ЧП в поезде "Укрзализныци"

Хулиганы забросали камнями новый "Дунайский экспресс сообщением Одесса – Измаил.

На видеорегистраторе видно, что группа подростков вблизи Иванковского путепровода оббрасывала совершенно новый дизель-поезд камнями.

В результате хулиганских действий повреждено окно входной двери поезда.

Ранее мы сообщали, что "Укрзализныця" запускает поезд по самому длинному маршруту Мариуполь – Рахов. Он начнет курсировать с 12 декабря.

Напомним, что "Укрзализныця" возобновила рейсы в Европу. Сейчас украинцы могут путешествовать в пять европейских стран.