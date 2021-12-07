Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин Шахтер - Шериф: онлайн Шахтер - Шериф: онлайн 🚑 Трагическое ДТП под Черниговом 😷 Штамм Омикрон
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости транспорта

Курящий машинист и неработающие двери: украинца возмутило состояние электрички "Укрзализныци"

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
7 декабря, 14:43
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В вагоне часть электронных табло не работала и не объявляли остановки
Продавцы предлагали пассажирам колбасу и штаны
Продавцы предлагали пассажирам колбасу и штаны / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинца удивило состояние электрички "Укрзализныци" сообщением Киев-Бобровица. В вагоне было тепло, но часть дверей были сломаны.

Об этом написал журналист Александр Рудоманов.

Реклама

Он 30 ноября приехался на электричке №6914, которая отправляется со станции "Дарница" и проанализировал, в каких условиях украинцам приходится путешествовать по Украине.

Фото: facebook.com/sasko.laps
Фото: facebook.com/sasko.laps

Нашел Рудоманов в поездке всего два плюса: тепло внутри вагона и продажа продуктов питания и одежды. Там продавцы предлагали пассажирам – колбасу и штаны.

Реклама

Фото: facebook.com/sasko.laps
Фото: facebook.com/sasko.laps

Фото: facebook.com/sasko.laps
Фото: facebook.com/sasko.laps

А вот минусов в такой поездке гораздо больше:

Реклама
  • Часть электронных табло не работает.
  • Часть дверей не открывается.
  • Нет воды в туалетах.
  • Машинист курит из кабины на станции.
  • Обрисованные вагоны внутри.
  • Не объявляют остановки.

Фото: facebook.com/sasko.laps
Фото: facebook.com/sasko.laps

ЧП в поезде "Укрзализныци"

Хулиганы забросали камнями новый "Дунайский экспресс сообщением Одесса – Измаил.

На видеорегистраторе видно, что группа подростков вблизи Иванковского путепровода оббрасывала совершенно новый дизель-поезд камнями.

В результате хулиганских действий повреждено окно входной двери поезда.

Ранее мы сообщали, что "Укрзализныця" запускает поезд по самому длинному маршруту Мариуполь – Рахов. Он начнет курсировать с 12 декабря.

Напомним, что "Укрзализныця" возобновила рейсы в Европу. Сейчас украинцы могут путешествовать в пять европейских стран.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Руководитель проекта "Деньги" Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.38

Российский рубль (₽)

0.3709

Евро (€)

30.91

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Стокгольм и на Корфу!
Узнать о новых направлениях
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Карантинные прогнозы
Что ждет предпринимателей
Вакцинируйся знанием!
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Биржа прогнозов
Продавать или покупать доллары?
Экспертные советы
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,32
30,50
30,00
29,00
18,33
30,58
29,58
28,50
19,30
30,79
30,69
29,79
19,57
33,79
30,79
30,17
19,00
33,88
30,87
30,27
18,97
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
18,98
36,97
30,87
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять