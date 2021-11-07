Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Колос - Шахтер: онлайн Колос - Шахтер: онлайн 🔥 Шевченко нашел работу Маска, кто ты? Маска, кто ты? 💉 Депутаты - антивакцинаторы
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости транспорта

"Встроенный душ от "Укрзализныци": пассажиры попали под "дождь" прямо в вагоне (видео)

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
7 ноября, 10:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пассажир "Укрзализныци" показал видео с дырявой крышей вагона, с которой внутрь льется дождь
На пассажиров "Укрзализныци" начала лить вода с потолка
На пассажиров "Укрзализныци" начала лить вода с потолка / Фото: Коллаж: Сегодня

В одном из вагонов "Укрзализныци" с потолка начала лить вода, словно из настоящего душа.

Об этом на личной странице Facebook сообщил возмущенный пассажир и прикрепил видео.

Реклама

Мужчина пошутил и сравнил поток воды с душем.

"Встроенный душ от "Укрзализныци"? А нет, это просто очередной вагон поезда "замироточил", – пишет пассажир.

Реклама

Новые вагоны "Укрзализныци"

1 ноября ПАО "Укрзализныця" получило новые пассажирские вагоны для своих поездов.

В них пассажирам будут доступны розетки с USB-портами, столы для пеленания и держатели для стаканов, однако из 20 таких вагонов "Укрзализныця" получили пока только пять.

Фотографии новых вагонов со всех сторон показываем в материале.

Реклама

"Сегодня" также писали о новых правилах перевозок, которые ввели в поездах в связи с распространением коронавируса.

А также рассказывали, на каких вокзалах "Укрзализныци" можно сделать прививку или экспресс-тест со скидкой в 50%.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Главное про Деньги
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.19

Российский рубль (₽)

0.3671

Евро (€)

30.28

Нововведения
Что ждет украинцев в ноябре?
Интересно!
Спецвыпуск
Монетный двор Украины
В хранилище!
Ценовая политика
А что с ценами в ноябре?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Рекордная сумма
Отказ от налички
Хочу знать подробнее
Опрос
Поройся в копилке
За одну монету готовы платить десятки тыс. грн!
Что срочно искать?
Черное золото
Подземные миллиарды
Прибыль впечатляет!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
Бизнес-экономика
Что изменит карантин?
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Смотри карту супер-компаний
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Интересно!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,30
18,60
33,18
32,88
31,69
18,85
34,18
31,75
29,95
18,24
35,99
33,40
31,89
18,97
35,99
33,40
31,89
18,98
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
33,25
34,97
18,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять