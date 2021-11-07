"Встроенный душ от "Укрзализныци": пассажиры попали под "дождь" прямо в вагоне (видео)

Пассажир "Укрзализныци" показал видео с дырявой крышей вагона, с которой внутрь льется дождь

На пассажиров "Укрзализныци" начала лить вода с потолка / Фото: Коллаж: Сегодня

В одном из вагонов "Укрзализныци" с потолка начала лить вода, словно из настоящего душа.

Об этом на личной странице Facebook сообщил возмущенный пассажир и прикрепил видео.

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Мужчина пошутил и сравнил поток воды с душем.

"Встроенный душ от "Укрзализныци"? А нет, это просто очередной вагон поезда "замироточил", – пишет пассажир.

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Новые вагоны "Укрзализныци"

1 ноября ПАО "Укрзализныця" получило новые пассажирские вагоны для своих поездов.

В них пассажирам будут доступны розетки с USB-портами, столы для пеленания и держатели для стаканов, однако из 20 таких вагонов "Укрзализныця" получили пока только пять.

Фотографии новых вагонов со всех сторон показываем в материале.

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"Сегодня" также писали о новых правилах перевозок, которые ввели в поездах в связи с распространением коронавируса.

А также рассказывали, на каких вокзалах "Укрзализныци" можно сделать прививку или экспресс-тест со скидкой в 50%.