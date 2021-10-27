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"Питомцы "Укрзализныци": пассажир показал кишащий тараканами вагон (фото)

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
27 октября, 14:16
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Пассажир пожаловался на условия в вагоне и кучу тараканов
Вагоны "Укрзализныци" кишат тараканами
Вагоны "Укрзализныци" кишат тараканами / Фото: Коллаж: Сегодня

Пассажир поезда "Укрзализныци", а именно "Интерсити" Киев-Одесса, пожаловался на ужасные санитарные условия.

Мужчина в своем Facebook обнародовал фотографию из вагона, на котором видна куча тараканов.

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"Интресити" Киев – Одесса кишит тараканами. "Укрзализныця" как всегда радует чистыми поездами со своими домашними питомцами", – пишет пассажир.

В комментариях другие люди начали шутить и спрашивать, есть ли у тараканов сертификаты о вакцинации.

Новые правила перевозок

С 21 октября начали работать новые правила межобластных железнодорожных перевозо , введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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Отныне в вагон невозможно попасть без справки о вакцинации от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста.

Сертификат в приложении "Дія" также подходит, а вот запись о прививках в HELSI.ME нет.

Для тех, у кого нет теста с собой, его можно сделать прямо на вокзале, а для пассажиров с билетом действует скидка 50%.

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"Сегодня" писали о скандале с проводниками "Укрзализныци", которые вернулись к старой схеме с подсадкой в вагоны "зайцев" за дополнительные денежные средства.

А также сообщали, что Кабмин утвердил новый состав "Укрзализныци" и компанию возглавил новый руководитель \.

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