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Состав правления полностью изменили: кто теперь руководит "Укрзализныцей"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
26 октября, 12:30
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Кабмин полностью изменил состав правления "Укрзализныци" – новые члены правления
Кабмин изменил состав правления "Укрзализныци"
Кабмин изменил состав правления "Укрзализныци" / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабинет министров Украины утвердил новый состав правления АО "Укрзализныци" и прекратил полномочия предыдущего.

Про это говорится на сайте "Укрзализныци" 26 октября.

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Временным главой компании стал Александр Камышин.

До этого Камышин был временным исполняющим обязанности. Новыми членами правления стали Григорий Бойко, Евгений Лященко, Орест Логунов, Александр Перцовский и Роман Черницкий.

Этот состав правления компании тоже временный, а окончательный будет одобрен общим собранием акционеров.

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Скандал с главой наблюдательного совета УЗ

22 сентября Кабмин не стал продлевать контракт с бывшим членом наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергеем Лещенко, занимавшим этот пост 2 года.

Большинству украинцев чиновник запомнился своими сказочными гонорарами и дорогими приобретениями.

В течение 2019-2020 годов Лещенко заработал около 60 млн грн, хотя в набсовет его пригласили, как известного борца с коррупцией.

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Чем еще запомнился Лещенко в набсовете – в нашем материале.

Ранее мы писали, что проводники в вагонах "Укрзализныци" начали использовать старую схему по подсадке "зайцев" в вагоны.

А также рассказывали о новых правилах перевозок, введенных в связи с карантином.

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