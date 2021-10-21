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Новые правила перевозок пассажиров: "Укрзализныця" нашла выход для невакцинированных

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
21 октября, 10:25
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Для пассажиров с билетом дешевле "Укрзализныця "открывает пункты тестирования и вакцинации на вокзалах
Укрзализныця открывает пункты вакцинации - где можно сделать прививку
Укрзализныця открывает пункты вакцинации - где можно сделать прививку / Фото: Коллаж: Сегодня

На украинских вокзалах сегодняшнего дня разворачивают пункты вакцинации от коронавируса и экспресс-тестирования на COVID-19.

Об этом сообщает Укрзализныця, которая и создает это для пассажиров.

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Отмечается, что вакцинированные пассажиры могут сделать тест и получить справку, которая даст разрешение на проезд (в случае отрицательного результата).

Сообщается, что цена за экспресс-тест составляет 350 грн, если человек имеет билет на поезд.

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А пункты тестирования появятся на 10 вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава.

Вакцинация будет бесплатной, однако пункты для этого лишь на пяти вокзалах – Киев, Харьков, Одесса и Днепр.

"В дальнейшем УЗ планирует увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования", – отмечается в сообщении.

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Новые карантинные правила

С 21 октября в силу вступают новые карантинные правила, которые не позволяют путешествовать в поездах "Укрзализныци" без прививки или отрицательного ПЦР-теста.

Проверки будут проводить стюарды перед тем, как пустить человека в вагон, а документы подходят для проезда – смотрите в нашем материале.

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