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На ходу придумывает басню: как проводники зарабатывают на пассажирах "Укрзализныци"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
25 октября, 10:51
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Пассажир рассказал о том, как проводники подсаживают "зайцев" на более дорогие места за доплату
Пассажир рассказал, как проводники подсаживают "зайцев" -
Пассажир рассказал, как проводники подсаживают "зайцев" - / Фото: Коллаж: Сегодня

Пассажир поезда "Укрзализныци" Киев – Черновцы рассказал, что к нему в вагон проводники подсадили человека без билета.

Об этом в Facebook написал пользователь Любомир Луканюк.

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По словам мужчины, он проверил на сайте бронирования информацию и увидел, что одно место в его купе будет свободным.

"Так и есть, поезд трогается, заходит проводница, забирает лишнюю постель. Минимум до Львова уже никто не подсядет, остановок нет. Вдруг среди ночи стук в дверь. На пороге какой-то борзый парень. Говорит, что будет у нас ночевать", – пишет человек.

На вопрос пассажиров парень отвечает, что купил два билета – один на плацкарт, а другой в купе.

Однако по просьбе показать проездной документ, демонстрирует лишь скриншот билета в плацкарт и говорит, что другой билет не сохранился.

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"Не получается и возвращается с проводницей, которая на ходу придумывает басню, что данный парень имеет билет. На мою просьбу показать билет, проводница разворачивается и уходит", – говорится в сообщении.

Пассажир без билета заявляет, что едет в Черновцы, тогда владелец отзыва проверил бронирование на промежуточных станциях и место в этом купе оказывается свободным, его никто не выкупал.

После недолгого спора странный пассажир уходит и не возвращается.

"Наверное, если бы у него был билет, то лег бы спокойно спать. А так очень похоже на старую схему: проводники купейных вагонов (цена билета 700 грн) идут в плацкарт (200 грн) и за сотню-другую в свой карман предлагают повысить класс. Очень хочется ошибаться, но", – написал мужчина и прикрепил скирншот.

Новые правила проезда

В связи со стремительным распространением коронавируса на территории Украины, Кабинет министров ввел новые правила, которые коснутся и проезда в пассажирских поездах.

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Теперь в поезд нельзя попасть без сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, результат которого действителен 72 часа. Проверять эти документы будут стюарты на входе в вагоны.

Ранее мы писали, что не все справки о вакцинации подходят для проезда.

А также рассказывали, что "Укрзализныця" запустила новую онлайн-услугу для пассажиров, которая позволит оценить работу проводника и чистоту вагона.

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