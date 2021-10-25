Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 💡 Велике оновлення мереж Вибори в Харкові Вибори в Харкові
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини транспорту

На ходу вигадує байку: як провідники заробляють на пасажирах "Укрзалізниці"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
25 жовтня, 10:51
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Пасажир розповів про те, як провідники підсаджують "зайців" на більш дорогі місця за доплату
Пасажир розповів, як провідники підсаджують "зайців" -
Пасажир розповів, як провідники підсаджують "зайців" - / Фото: Колаж: Сьогодні

Пасажир потягу "Укрзалізниці" Київ – Чернівці розповів, що до нього у вагон провідники підсадили людину без квитка.

Про це у Facebook написав користувач Любомир Луканюк.

Реклама

За словами чоловіка, він перевірив на сайті бронювання інформацію та побачив, що одне місце у його купе буде вільним.

"Так і є, потяг рушає, заходить провідниця, забирає зайву постіль. Мінімум до Львова уже ніхто не підсяде, зупинок немає. Аж тут серед ночі грюкіт у двері. На порозі якийсь борзий хлопчина. Каже, що буде у нас ночувати", – пише чоловік.

На запитання пасажирів хлопець відповідає, що купив собі два квитки – один на плацкарт, а інший в купе.

Однак на прохання показати проїзний документ, демонструє лише скріншот квитка у плацкарт і каже, що інший квиток не зберігся.

Реклама

"Але виходить і повертається з провідницею, яка на ходу придумує байку, що цей хлопчина має квиток. На моє прохання показати квиток, провідниця розвертається і йде геть",- йдеться у повідомленні.

Пасажир без квитка заявляє, що їде до Чернівців, тоді власник відгуку перевірив бронювання на проміжних станціях і місце у цьому купе виявляється вільним, його ніхто не викуповував.

Після недовгої суперечки дивний пасажир йде і не повертається.

"Напевно, якби у нього був квиток, то ліг би спокійно спати. А так дуже схоже на стару схему: провідники купейних вагонів (ціна квитка 700 грн) йдуть в плацкарт (200 грн) і за сотню-другу в свою кишеню пропонують підвищити клас. Дуже хочеться помилятися, але",- написав чоловік та прикріпив скірншот.

Нові правила проїзду

У зв’язку зі стрімким розповсюдженням коронавірусу на території України, Кабінет міністрів запровадив нові правила, які торкнуться і проїзду в пасажирських потягах.

Реклама

Тепер у поїзд не можна потрапити без сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту, результат якого дійсний 72 години. Перевіряти ці документи будуть стюарти на вході у вагони.

Раніше ми писали, що не всі довідки про вакцинацію підходять для проїзду.

А також розповідали, що "Укрзалізниця" запустила нову онлайн-послугу для пасажирів, яка дасть змогу оцінити роботу провідника та чистоту вагону.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Фінанс-дайджест
Більше новин
Money-лайфхакер
Тарифи на газ
Більше новин
Головне про Гроші
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.29

Російський рубль (₽)

0.3739

Євро (€)

30.58

Опитування
Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Вибір українців
ТОП електрокарів
Дізнайся про новий рекорд
Опитування
Порийся в скарбничці
Десять "мінімалок" за 20 копійок!
Яку монету шукати?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Хочу знати
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,85
18,57
32,99
32,68
31,59
18,79
33,79
31,72
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,34
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти