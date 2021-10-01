Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова ☑ Слуги в Трускавце ⚡ Газовый скандал с Венгрией 👑 Мисс Украина-2021 - фото
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Укрзализныця запускает новую онлайн-услугу для пассажиров

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
1 октября, 13:30
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Оставить отзыв и поставить оценку проводнику: Укрзализныця запускает чат-бот в мессенджерах
Укрзализныця запускает чат-боты в Viber и Telegram
Укрзализныця запускает чат-боты в Viber и Telegram / Фото: Коллаж: Сегодня

Укрзализныця запускает чат-бот в мессенджерах, через который можно будет покупать билеты на все поезда дальнего следования, а также скоростные и региональные маршруты.

Про это Укрзализныця сообщила в социальных сетях.

Реклама

Официальные чат-боты УЗ доступны с 1 октября в Viber и Telegram и имеют следующие функции:

  • продажи и возврата билетов;
  • заказа питания;
  • отображения расписания движения;
  • информация о прибытии, опоздание поезда, номер пути;
  • онлайн-табло.

Также можно будет оценить качество поездки, чистоту вагона и поведение проводника. Свой отзыв можно будет оставить в специальной форме.

Восстановление сообщения с Польшей

С 10 октября путями Укрзализныци можно будет добраться сразу в Польшу. Это сообщение было прекращено 15 марта 2020 года, из-за введения карантина.

Реклама

Вероятно, будет восстановлено курсирование поездов по следующим направлениям: два скоростных поезда Киев-Перемышль, Одесса-Перемышль, Киев-Варшава, Львов-Вроцлав и беспересадочные вагоны Киев-Вроцлав.

Возобновить сообщение хотели еще в июне 2021 года, однако переносили дату несколько раз.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Главное про Деньги
Финанс-дайджест
Тарифы на газ
Больше новостей
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.62

Российский рубль (₽)

0.37

Евро (€)

30.82

Цены
В Украине дорожают продукты
Что выросло в цене?
Банк советов
Осторожно! Опасные кредиты
Узнай - и спи спокойно

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
27,01
17,87
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Опрос
Угроза мирового кризиса
Узнай, когда дефолт
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять