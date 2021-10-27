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"Вихованці "Укрзалізниці": пасажир показав вагон, що кишить тарганами (фото)

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
27 жовтня, 14:16
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Пасажир поскаржився на умови у вагоні та купу тарганів
Вагони "Укрзалізниці" кишать тарганами
Вагони "Укрзалізниці" кишать тарганами / Фото: Колаж: Сьогодні

Пасажир потягу "Укрзалізниці", а саме "Інтерсіті" Київ-Одеса, поскаржився на жаливі санітарні умови.

Чоловік у своєму Facebook оприлюднив світлину з вагону, на якому видно купу тарганів.

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""Інтресіті" Київ – Одеса кишить тарганами. "Укрзалізниця" як завжди радує чистими поїздами зі своїми домашніми вихованцями", – пише пасажир.

У коментарях інші люди почали жартувати та запитувати, чи є у тарганів сертифікати про вакцинацію.

Нові правила перевезень

З 21 жовтня почали працювати нові правила міжобласних залізничних перевезень, які були запроваджені у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції.

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Відтепер, до вагону неможливо потрапити без довідки про вакцинацію від коронавірусу або негативного ПЛР-тесту.

Сертифікат в застосунку "Дія" також підходить, а от запис про щеплення у HELSI.ME ні.

Для тих, хто не має тесту з собою, його можна зробити прямо на вокзалі, а для пасажирів з квитком діє знижка 50%.

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"Сьогодні" писали про скандал із провідниками "Укрзалізниці", які повернулись до старої схеми із підсадження у вагони "зайців" за додаткові кошти.

А також повідомляли, що Кабмін затвердив новий склад "Укрзалізниці" і компанію очолив новий керівник.

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