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С сигнализацией, кондиционерами и кулерами с водой: "Укрзализныця" получила новые купейные вагоны

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
1 ноября, 14:33
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Пассажирам также будут доступны розетки с USB-портами, столы для пеленания и держатели для стаканов
"Укрзализныця" получила новые вагоны
"Укрзализныця" получила новые вагоны / Фото: Укрзализныця

"Укрзализныця" получила первые 5 новых вагонов, в которых есть кнопки вызовы проводника, система сигнализации и кулеры с холодной и горячей водой.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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По условиям контракта 20 из 100 заказанных вагонов должно быть поставлено до конца 2021 года. Первые пять купейных вагонов из этой партии УЗ уже получила.

Как выглядит новый купейный вагон
Как выглядит новый купейный вагон / Фото: Укрзализныця

Что еще нового в вагонах:

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  • розетки с USB-портами;
  • держатели для стаканов на столиках;
  • энергосберегающее освещение;
  • кондиционеры;
  • стол для пеленания.

Также в обновленных вагонах отсутствуют нижние ларцы, под полками больше места для багажа, а в купе есть форточки, которые можно открыть для проветривания, даже на окнах для аварийного выхода.

Новые правила "Укрзализныци"

С 21 октября в силу вступили новые карантинные правила, которые не позволяют путешествовать в поездах "Укрзализныци" без прививки или отрицательного ПЦР-теста.

Проверки будут проводить стюарды перед тем, как пустить человека в вагон, а какие документы подходят для проезда – смотрите в нашем материале. На украинских вокзалах также развернули пункты вакцинации от коронавируса и экспресс-тестирования на COVID-19.

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Также мы писали о том, что "Укрзализныця" 1 октября в системе Prozorro, объявила тендер на закупку 80 новых пригородных и региональных поездов для обновления парка. В компании это назвали самым масштабным за годы независимости Украины обновлением.

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