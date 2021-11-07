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"Вбудований душ від "Укрзалізниці": пасажири потрапили під дощ прямо у вагоні (відео)

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
7 листопада, 10:00
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Пасажир "Укрзалізниці" показав відео з дірявим дахом вагона, з якого всередину ллється дощ
На пасажирів "Укрзалізниці" почала лити вода зі стелі
На пасажирів "Укрзалізниці" почала лити вода зі стелі / Фото: Колаж: Сьогодні

У одному з вагонів "Укрзалізниці" зі стелі почала лити вода, ніби зі справжнього душу.

Про це на особистій сторінці у Facebook повідомив обурений пасажир та прикріпив відео.

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Чоловік пожартував та порівняв потік води з душем.

"Вбудований душ від "Укрзалізниці"? А ні, це просто черговий вагон поїзда "замироточив", – пише пасажир.

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Нові вагони "Укрзалізниці"

1 листопада ПАТ "Укрзалізниця" отримало нові пасажирські вагони для своїх потягів.

У них пасажирам будуть доступні розетки з USB-портами, столи для сповивання та тримачі для склянок, однак із 20 таких вагонів "Укрзалізниця" отримали поки лише п’ять.

Фотографії нових вагонів з усіх боків показуємо в матеріалі.

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"Сьогодні" також писали про нові правила перевезень, які запроваджуються у потягах у зв’язку з поширенням коронавірусу.

А також розповідали, на яких вокзалах "Укрзалізниці" можна зробити щеплення або експрес-тест зі знижкою у 50%.

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