"Вбудований душ від "Укрзалізниці": пасажири потрапили під дощ прямо у вагоні (відео)

У одному з вагонів "Укрзалізниці" зі стелі почала лити вода, ніби зі справжнього душу.
Про це на особистій сторінці у Facebook повідомив обурений пасажир та прикріпив відео.
Чоловік пожартував та порівняв потік води з душем.
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"Вбудований душ від "Укрзалізниці"? А ні, це просто черговий вагон поїзда "замироточив", – пише пасажир.
Нові вагони "Укрзалізниці"
1 листопада ПАТ "Укрзалізниця" отримало нові пасажирські вагони для своїх потягів.
У них пасажирам будуть доступні розетки з USB-портами, столи для сповивання та тримачі для склянок, однак із 20 таких вагонів "Укрзалізниця" отримали поки лише п’ять.
Фотографії нових вагонів з усіх боків показуємо в матеріалі.
"Сьогодні" також писали про нові правила перевезень, які запроваджуються у потягах у зв’язку з поширенням коронавірусу.
А також розповідали, на яких вокзалах "Укрзалізниці" можна зробити щеплення або експрес-тест зі знижкою у 50%.