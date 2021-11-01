Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини транспорту

З сигналізацією, кондиціонерами та кулерами з водою: "Укрзалізниця" отримала нові купейні вагони

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
1 листопада, 14:33
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Пасажирам також будуть доступні розетки з USB-портами, столи для сповивання та тримачі для склянок
"Укрзалізниця" отримала нові вагони
"Укрзалізниця" отримала нові вагони / Фото: Укрзалызниця

"Укрзалізниця" отримала перші 5 нових вагонів, у яких є кнопки виклики провідника, система сигналізації та кулери з холодною та гарячою водою.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Реклама

За умовами контракту 20 із 100 замовлених вагонів має бути поставлено до кінця 2021 року. Перші п'ять купейних вагонів із цієї партії УЗ уже отримала.

Як виглядає новий купейний вагон
Як виглядає новий купейний вагон / Фото: Укрзалызниця

Що ще нового у вагонах:

Реклама
  • розетки із USB-портами;
  • тримачі для склянок на столиках;
  • енергозберігаюче освітлення;
  • кондиціонери;
  • стіл для сповивання.

Також в оновлених вагонах відсутні нижні скриньки, під полицями більше місця для багажу, а в купе є кватирки, які можна відкрити для провітрювання, навіть на вікнах для аварійного виходу.

Нові правила "Укрзалізниці"

З 21 жовтня набули чинності нові карантинні правила, які не дозволяють подорожувати потягами "Укрзалізниці" без щеплення або негативного ПЛР-тесту.

Перевірки будуть проводити стюарди перед тим, як пустити людину у вагон, а які документи підходять для проїзду – дивіться у нашому матеріалі. На українських вокзалах також розгорнули пункти вакцинації від коронавірусу та експрес-тестування на COVID-19.

Реклама

Також ми писали про те, що "Укрзалізниця" 1 жовтня у системі Prozorro, оголосила тендер на закупівлю 80 нових приміських та регіональних поїздів для поновлення парку. У компанії це назвали наймасштабнішим за роки незалежності України оновленням.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.28

Російський рубль (₽)

0.3719

Євро (€)

30.6

Нововведення
Що чекає на українців у листопаді?
Цікаво!
Цінова політика
А що з цінами у жовтні?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Рекордна сума
Відмова від готівки
Хочу знати детальніше
Опитування
Порийся в скарбничці
Копійки за ціною квартири!
Що шукати?
Чорне золото
Підземні мільярди
Прибуток вражає!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
Бізнес-економіка
Що змінить карантин?
Мільярдери
У ТОП-100 найбагатших компаній потрапили:
Apple – 612,00 млрд дол.
Facebook – 226,74 млрд дол.
McDonald's – 154,92 млрд дол.
Nike – 83,7 млрд дол.
Tesla – 42,6 млрд дол.
Хто ще у списку?
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Цікаво!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,14
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти