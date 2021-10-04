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"Укрзалізниця" розпочала масштабне оновлення поїздів – що зміниться

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
4 жовтня, 12:31
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Загальна сума закупівлі нових вагонів для регіональних та приміських поїздів становить понад 31,4 млрд грн
"Укрзалізниця" закупить 80 нових поїздів
"Укрзалізниця" закупить 80 нових поїздів / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" 1 жовтня, у системі Prozorro, оголосила тендер на закупку 80 нових приміських та регіональних поїздів для оновлення парку. У компанії це назвали наймасштабнішим за роки незалежності України оновленням.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці"

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Компанія у рамках тендеру планує придбати:

  • 30 електропоїздів змінного струму;
  • 30 електропоїздів постійного струму для приміських перевезень;
  • 20 електропоїздів змінного струму для регіональних маршрутів.

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"Загальна сума закупівлі – понад 31,4 млрд грн. Таким чином, 60 закуплених поїздів будуть задіяні у проєкті City Express, а ще 20 планується запустити на існуючих та нових регіональних маршрутах", – йдеться у повідомленні.

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До участі у тендері запросили провідних світових виробників – запити на комерційні пропозиції надіслали компаніям Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda та Крюківському вагонобудівному заводу.

Раніше ми повідомляли, що АТ "Укрзалізниця" представила оновлення рухомого складу. Презентація нових вагонів пройшла на столичному Центральному залізничному вокзалі.

Нагадаємо, на Київській дитячій залізниці почав курсувати рarty вагон для активного дитячого відпочинку. Також, до Дня Незалежності України, УЗ запустила потяг ГогольTRAIN.

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