Підходять не всі документи: в "Укрзалізниці" пояснили нові правила перевезень

Які сертифікати чинні під час посадки в поїзди "Укрзалізниці"

Які COVID-сертифікати підходять для проїзду в поїздах - пояснення "Укрзалізниці" / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" розповіла про правила перевезення пасажирів після запровадження додаткових карантинних обмежень, які набувають чинності вже з 21 жовтня.

На найпопулярніші запитання компанія відповіла у Telegram.

Реклама

На запитання, чи можна використовувати інформацію про проведення вакцинації у HELSI.me для посадки у поїзд, в "Укрзалізниці" відповіли негативно.

"Ні. Сертифікат про вакцинацію може бути або паперовий, або згенерований у застосунку "Дія", – наголосили у компанії.

Однак зазначають, що сертифікат про вакцинацію, перекладений іноземною мовою, використовувати можна.

Реклама

Дійсним буде вважатися сертифікат про вакцинацію препаратами, схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Також в "Укрзалізниці" зазначили, що перевірку документів про вакцинацію у пасажирів швидкісних поїздів "Інтерсіті+" будуть здійснювати стюарди під час посадки.

Окрім запровадження нових правил перевезення пасажирів, "Укрзалізниця" відновила міжнародні рейси у п’ять європейських країн.

Реклама

А повний перелік нових карантинних правил для залізничних перевезень дивіться в нашому матеріалі.