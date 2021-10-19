Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Шахтар - Реал: онлайн Шахтар - Реал: онлайн 🚑 Поради лікаря Комаровського 🦀 Гра в кальмара 👑 Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини транспорту

Підходять не всі документи: в "Укрзалізниці" пояснили нові правила перевезень

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
19 жовтня, 17:19
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Які сертифікати чинні під час посадки в поїзди "Укрзалізниці"
Які COVID-сертифікати підходять для проїзду в поїздах - пояснення "Укрзалізниці"
Які COVID-сертифікати підходять для проїзду в поїздах - пояснення "Укрзалізниці" / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" розповіла про правила перевезення пасажирів після запровадження додаткових карантинних обмежень, які набувають чинності вже з 21 жовтня.

На найпопулярніші запитання компанія відповіла у Telegram.

Реклама

На запитання, чи можна використовувати інформацію про проведення вакцинації у HELSI.me для посадки у поїзд, в "Укрзалізниці" відповіли негативно.

"Ні. Сертифікат про вакцинацію може бути або паперовий, або згенерований у застосунку "Дія", – наголосили у компанії.

Однак зазначають, що сертифікат про вакцинацію, перекладений іноземною мовою, використовувати можна.

Реклама

Дійсним буде вважатися сертифікат про вакцинацію препаратами, схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Також в "Укрзалізниці" зазначили, що перевірку документів про вакцинацію у пасажирів швидкісних поїздів "Інтерсіті+" будуть здійснювати стюарди під час посадки.

Окрім запровадження нових правил перевезення пасажирів, "Укрзалізниця" відновила міжнародні рейси у п’ять європейських країн.

Реклама

А повний перелік нових карантинних правил для залізничних перевезень дивіться в нашому матеріалі.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Головне про Гроші
Фінанс-дайджест
Тарифи на газ
Більше новин
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.34

Російський рубль (₽)

0.3695

Євро (€)

30.56

Опитування
Банк порад
Як накопичувати гроші і багатіти?
Дізнайся - й починай відкладати!
Де найвища середня зарплата
ТОП-5 регіонів
Де ще платять добре?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Хочу знати
Опитування
Порийся в скарбничці
За яку монету можна отримати 141 тис. грн?
За що такі гроші?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,61
30,37
28,58
18,48
32,29
32,09
30,59
18,69
33,49
31,31
28,91
18,14
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти