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Машиніст, що курить і непрацюючі двері: українця обурив стан електрички "Укрзалізниці"

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
7 грудня, 14:43
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У вагоні частина електронних табло не працювала та не оголошували зупинки
Продавці пропонували пасажирам ковбасу та штани
Продавці пропонували пасажирам ковбасу та штани / Фото: Колаж: Сьогодні

Українця здивував стан електрички "Укрзалізниці" сполученням Київ-Бобровиця. У вагоні було тепло, але частина дверей були зламаними.

Про це написав журналіст Олександр Рудоманов.

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Він 30 листопада приїхався електричкою №6914, яка відправляється із станції "Дарниця" та проаналізував, в яких умовах українцям доводиться подорожувати Україною.

Фото: facebook.com/sasko.laps
Фото: facebook.com/sasko.laps

Знайшов Рудоманов у поїздці лише два плюси: тепло всередині вагону та продаж продуктів харчування та одягу. Там продавці пропонували пасажирам – ковбасу та штани.

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Фото: facebook.com/sasko.laps
Фото: facebook.com/sasko.laps

Фото: facebook.com/sasko.laps
Фото: facebook.com/sasko.laps

А ось мінусів у такій поїздці набагато більше:

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  • Частина електронних табло не працює.
  • Частина дверей не відкривається.
  • Немає води в туалетах.
  • Машиніст курить з кабіни по станції.
  • Обмальовані вагони в середині.
  • Не оголошують зупинки.

Фото: facebook.com/sasko.laps
Фото: facebook.com/sasko.laps

НП в поїзді "Укрзалізниці"

Хулігани закидали камінням новий "Дунайський експрес" сполученням Одеса – Ізмаїл.

На відеореєстраторі видно, що група підлітків поблизу Іванківського шляхопроводу, обкидала абсолютно новий дизель-поїзд камінням.

Внаслідок хуліганських дій пошкоджено вікно вхідних дверей поїзда.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця" запускає потяг найдовшим маршрутом Маріуполь — Рахів. Він почне діяти з 12 грудня.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" відновила рейси до Європи. Нині українці можуть подорожувати до п'яти європейських країн.

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