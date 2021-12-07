Машиніст, що курить і непрацюючі двері: українця обурив стан електрички "Укрзалізниці"

Українця здивував стан електрички "Укрзалізниці" сполученням Київ-Бобровиця. У вагоні було тепло, але частина дверей були зламаними.
Про це написав журналіст Олександр Рудоманов.
Він 30 листопада приїхався електричкою №6914, яка відправляється із станції "Дарниця" та проаналізував, в яких умовах українцям доводиться подорожувати Україною.
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Знайшов Рудоманов у поїздці лише два плюси: тепло всередині вагону та продаж продуктів харчування та одягу. Там продавці пропонували пасажирам – ковбасу та штани.
А ось мінусів у такій поїздці набагато більше:
- Частина електронних табло не працює.
- Частина дверей не відкривається.
- Немає води в туалетах.
- Машиніст курить з кабіни по станції.
- Обмальовані вагони в середині.
- Не оголошують зупинки.
НП в поїзді "Укрзалізниці"
Хулігани закидали камінням новий "Дунайський експрес" сполученням Одеса – Ізмаїл.
На відеореєстраторі видно, що група підлітків поблизу Іванківського шляхопроводу, обкидала абсолютно новий дизель-поїзд камінням.
Внаслідок хуліганських дій пошкоджено вікно вхідних дверей поїзда.
Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця" запускає потяг найдовшим маршрутом Маріуполь — Рахів. Він почне діяти з 12 грудня.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" відновила рейси до Європи. Нині українці можуть подорожувати до п'яти європейських країн.