"Укрзализныця" возобновила рейсы в Европу: куда можно поехать

"Укрзализныця" возобновила международное сообщение с пятью европейскими странами.
Об этом напомнили в пресс-службе компании.
Сейчас украинцы могут путешествовать в:
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- Венгрию и Австрию: Киев – Будапешт – Вена;
- Словакию: Мукачево – Кошице, Чоп – Кошице, Чоп – Чиерна над Тисой;
- Польшу: Киев – Перемышль;
- Молдову: Одесса – Кишинев.
Отметим, что после полуторагодовалого перерыва, 10 октября, отправился в первый рейс скоростной поезд Интерсити+ по маршруту Киев – Перемышль.
Билеты за границу можно приобрести в железнодорожных кассах и на сайте "Укрзализныци".
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