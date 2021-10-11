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"Укрзализныця" возобновила рейсы в Европу: куда можно поехать

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
11 октября, 14:26
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Сейчас украинцы могут путешествовать в пять европейских стран
Билеты за границу можно приобрести в железнодорожных кассах
Билеты за границу можно приобрести в железнодорожных кассах / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" возобновила международное сообщение с пятью европейскими странами.

Об этом напомнили в пресс-службе компании.

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Сейчас украинцы могут путешествовать в:

  • Венгрию и Австрию: Киев – Будапешт – Вена;
  • Словакию: Мукачево – Кошице, Чоп – Кошице, Чоп – Чиерна над Тисой;
  • Польшу: Киев – Перемышль;
  • Молдову: Одесса – Кишинев.

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Отметим, что после полуторагодовалого перерыва, 10 октября, отправился в первый рейс скоростной поезд Интерсити+ по маршруту Киев – Перемышль.

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Билеты за границу можно приобрести в железнодорожных кассах и на сайте "Укрзализныци".

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