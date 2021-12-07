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До Польщі за пару годин: "Укрзалізниця" запускає два додаткові поїзди (графік)

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
7 грудня, 15:31
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"Укрзалізниця" запускає два додаткових потяги зі Львова до Перемишля
"Укрзалізниця" додає два потяги в Польщу
"Укрзалізниця" додає два потяги в Польщу / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" запускає два додаткових потяги зі Львова до Польщі вже відсьогодні.

Про це повідомила прес-служба компанії у вівторок, 7 грудня.

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Перший потяг, №27/28 вирушатиме зі Львова ввечорі, о 19:15 і вже о 21:05 прибуватиме до Перемишля. У зворотному напрямку потяг їде о 06:56 та прибуває до Львова о 10:32.

Другий рейс також курсуватиме зі Львова. З Україні потяг №19/20 вирушатиме о 04:13 і до польського Перемишля прибуватиме о 06:03 ранку. Назад рейс відправляється о 21:50, а прибуття до Львова планується о 01:26.

Зазначається, що потяги курсуватимуть щоденно і квитки на них можна придбати вже сьогодні, на сайті "Укрзалізниці".

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Потяги до Польщі

1 грудня "Укрзалізниця" повідомила про те, що додає ще два потяги до Перемишля. Один курсуватиме зі Львова, а другий – з Одеси.

Свої перші рейси вони виконають 11 та 12 грудня і матимуть такий графік руху:

  • рейс №36/35, сполученням Одеса-Перемишль буде щоденним. З Одеси відправлятиметься о о 18:22, а на кінцеву станцію прибуватиме о 09:02 ранку. З Перемишля можна виїхати о о 18:59, а прибуття очікується о 10:54.
  • рейс №89/90, сполученням Львів-Перемишль, відправлятиметься о 16:20 зі Львова і до Перемишля прибуватиме о 18:19. У зворотному напрямку потяг вирушає о 10:18, а до Львова прибуває о 13:45.

"Сьогодні" також розповідали, що "Укрзалізниця" запускає додатковий потяг до популярного курорту в Карпатах та писали, що з України можна добратись потягом до Угорщини.

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