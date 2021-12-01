"Укрзалізниця" запускає нові потяги до Польщі – графік

З двох українських міст у Перемишль курсуватимуть щоденні рейси вже з 11 та 12 грудня

"Укрзалізниця" запускає нові міжнародні рейси / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" запускає два нових прямих потяги в Польщу, до міста Перемишля, одним з яких можна дістатись країни за кілька годин.

Про це повідомила прес-служба компанії у Telegram.

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Перший рейс №36/35, сполученням Одеса — Перемишль, почне курсувати з 11 грудня та сполучатиме країни кожного дня.

З Одеси потяг відправлятиметься о 18:22, а на кінцеву станцію прибуватиме о 09:02 ранку. З Перемишлю до Одеси можна відправитись о 18:59, а прибуття очікується о 10:54.

Другий потяг №89/90 курсуватиме у Польщу зі Львова вже з 12 числа. З українського міста рейс відправлятиметься о 16:20 і до Перемишля прибуватиме о 18:19.

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У зворотному напрямку потяг вирушає о 10:18, а прибуває до Львову вже о 13:45.

Новий потяг на курорт

1 грудня "Укрзалізниця" повідомила, що на період новорічних свят – з 24 по 30 грудня 2021 року, а також 2, 6 та 8 січня 2022 рокузапускає потяг зі столиці до популярного курорту Славське.

Рейс вирушатиме о 6:02 з Києва та прибуватиме до містечка о 13:54, а у зворотньому напрямку виїжджатиме о 16:20 і прибуватиме до Києва о 23:50.

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По дорозі поїзд зупинятиметься у таких пунктах:

Святошин;

Коростень;

Львів;

Стрий;

Сколе.

"Сьогодні" також писали, що незабаром з України до Угорщини можна буде добратись швидкісним потягом та повідомляли, що "Укрзалізниця" запускає надшвидкісні поїзди до Варшави.