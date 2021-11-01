Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости транспорта

"Укрзализныця" запускает новый поезд в Венгрию: график

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
1 ноября, 19:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Приобрести проездной документ можно только в кассах вокзалов
Продажа билетов уже открыта
Продажа билетов уже открыта / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" с 2 ноября возобновляет курсирование пассажирского поезда №33/34 Мукачево – Будапешт через Чоп и Захонь.

Об этом сообщает пресс-служба.

Реклама

Поезд будет ежедневно отправляться из Мукачево в 12:30 и в Будапешт будет прибывать в 18:37. Из Будапешта поезд будет отправляться в 7:23 и прибывать в Мукачево в 15:30.

Билеты уже в продаже, однако их можно приобрести только в кассах вокзалов. А для въезда в Венгрию нужны биометрический паспорт/виза, медицинское страхование, действующее на территории Европы, финансовое обеспечение.

Кроме того, для пересечения границы необходим украинский или венгерский сертификат о вакцинации. Или отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее 72 часов на момент въезда.

Реклама

Новые правила "Укрзализныци"

С 21 октября вступили в силу новые карантинные правила, которые не позволяют путешествовать поездами "Укрзализныци" без прививки или отрицательного ПЦР-теста.

Проверки будут проводить стюарды перед тем, как пустить человека в вагон, а какие документы подходят для проезда – смотрите в нашем материале. На украинских вокзалах также были развернуты пункты вакцинации от коронавируса и экспресс-тестирование на COVID-19.

Также мы писали о том, что "Укрзализныця" 1 октября в системе Prozorro, объявила тендер на закупку 80 новых пригородных и региональных поездов для обновления парка. В компании это назвали самым масштабным за годы независимости Украины обновлением.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.28

Российский рубль (₽)

0.3719

Евро (€)

30.6

Нововведения
Что ждет украинцев в ноябре?
Интересно!
Ценовая политика
А что с ценами в октябре?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Рекордная сумма
Отказ от налички
Хочу знать подробнее
Опрос
Поройся в копилке
Мелочь по цене квартиры!
Что искать?
Черное золото
Подземные миллиарды
Прибыль впечатляет!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
Бизнес-экономика
Что изменит карантин?
Миллиардеры
В ТОП-100 самых богатых компаний попали:
Apple – 612,00 млрд долл.
Facebook – 226,74 млрд долл.
McDonald's – 154,92 млрд долл.
Nike – 83,7 млрд долл.
Tesla – 42,6 млрд долл.
Кто еще в списке?
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Интересно!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,14
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,66
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять