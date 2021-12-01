Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ Протесты в Киеве 😷 Штамм Омикрон ⚽ Шева vs Милан: онлайн 💡 Что изменится 1 декабря
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости транспорта

"Укрзализныця" запускает еще один поезд на популярный курорт: график и направление

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
1 декабря, 17:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Поезд будет курсировать с 24 по 30 декабря 2021 года, а также 2, 6 и 8 января 2022 года
На маршруте будет курсировать скоростной поезд Hyundai Rotem
На маршруте будет курсировать скоростной поезд Hyundai Rotem / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" запускает еще один поезд, на этот раз Интерсити+ "Лыжный экспресс" сообщением Киев – Славское. Запланировано всего несколько маршрутов, в праздничные дни.

Об этом сообщает пресс-служба.

Реклама

Поезд №745/746 Киев – Славское отправляется из Киева в 06:02 и прибудет в конечный пункт в 13:54. А из Славска он будет выезжать в 16.20 и прибывать в Киев в 23.50.

На маршруте будет курсировать скоростной поезд Hyundai Rotem. Будет останавливаться он на станциях Святошино, Коростень, Львов, Стрый и Сколе.

"Интерсити" будет курсировать с 24 по 30 декабря 2021, а также 2, 6 и 8 января 2022 года.

Реклама

Правила перевозки пассажиров

В Украине с 21 октября действуют новые правила путешествий. Теперь пассажирам для того, чтобы зайти в вагон поезда, нужно предоставить еще один документ.

Необходимо подтвердить:

  • получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;
  • получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста определения антигена COVID-19 – они действуют 72 часа.

Ранее мы сообщали, что "Укрзализныця" запускает поезд самым длинным маршрутом Мариуполь — Рахов. Он начнет ездить с 12 декабря.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.21

Российский рубль (₽)

0.3659

Евро (€)

30.92

Биржа прогнозов
Продавать или покупать доллары?
Экспертные советы
Карантинные прогнозы
Что ждет предпринимателей
Вакцинируйся знанием!
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,11
19,33
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
19,00
35,99
32,15
30,82
19,64
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять