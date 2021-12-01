"Укрзализныця" запускает еще один поезд на популярный курорт: график и направление

Поезд будет курсировать с 24 по 30 декабря 2021 года, а также 2, 6 и 8 января 2022 года

На маршруте будет курсировать скоростной поезд Hyundai Rotem / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" запускает еще один поезд, на этот раз Интерсити+ "Лыжный экспресс" сообщением Киев – Славское. Запланировано всего несколько маршрутов, в праздничные дни.

Об этом сообщает пресс-служба.

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Поезд №745/746 Киев – Славское отправляется из Киева в 06:02 и прибудет в конечный пункт в 13:54. А из Славска он будет выезжать в 16.20 и прибывать в Киев в 23.50.

На маршруте будет курсировать скоростной поезд Hyundai Rotem. Будет останавливаться он на станциях Святошино, Коростень, Львов, Стрый и Сколе.

"Интерсити" будет курсировать с 24 по 30 декабря 2021, а также 2, 6 и 8 января 2022 года.

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Правила перевозки пассажиров

В Украине с 21 октября действуют новые правила путешествий. Теперь пассажирам для того, чтобы зайти в вагон поезда, нужно предоставить еще один документ.

Необходимо подтвердить:

получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста определения антигена COVID-19 – они действуют 72 часа.

Ранее мы сообщали, что "Укрзализныця" запускает поезд самым длинным маршрутом Мариуполь — Рахов. Он начнет ездить с 12 декабря.