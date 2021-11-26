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"Укрзалізниця" змінила правила купівлі деяких квитків

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
26 листопада, 18:04
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Раніше бланк замовлення надходив на пошту
Українці можуть онлайн купити проїзні документи на поїзди "800-ї нумерації"
Українці можуть онлайн купити проїзні документи на поїзди "800-ї нумерації" / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" спростила для пасажирів купівлю проїзних квитків на регіональні поїзди, тепер не потрібно обмінювати їх у касах.

Про це повідомила пресслужба.

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Тепер українці можуть одразу купити проїзні документи на поїзди "800-ї нумерації". Їм більше не потрібно обмінювати у касах бланки замовлень.

Раніше пасажирам, що купувати квитки онлайн, доводилось оформляти посадочні документи, але вони не давали права для проїзду. Бланк замовлення надходив на пошту, а потім доводилось шукати касу вокзалу, щоб обміняти його на проїздний документ.

"УЗ вирішила технічні питання та спростила цей процес. Відтепер, купуючи квиток на регіональний поїзд, пасажири одразу отримують квиток", – повідомила пресслужба.

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Правила перевезення пасажирів

В Україні з 21 жовтня діють нові правила подорожей. Тепер пасажирам для того, щоб зайти у вагон поїзда потрібно надати ще один документ.

Необхідно підтвердити:

  • одержання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;
  • отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);
  • негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту визначення антигену COVID-19 – вони діють 72 години.

Крім того, як і раніше, потрібен проїздний документ та документ, що посвідчує особу.

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Раніше ми повідомляли, що "Укрзалізниця" запускає потяг найдовшим маршрутом Маріуполь — Рахів. Він почне діяти з 12 грудня.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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