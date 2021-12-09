"Укрзализныця" добавляет поезда на популярные зимние курорты – график и направления

"Укрзализныця" назначает дополнительные поезда в Западную Украину на период новогодних праздников.
Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.
Таким образом, назначено два дополнительных рейса. Первый поезд №249/250 Киев — Ивано-Франковск – Черновцы, будет отправляться из столицы 16 и 18 декабря. В обратном направлении поезд будет возвращаться 17 и 19 декабря.
Второй рейс №745/746, сообщением Киев – Славское будет называться "Лыжный экспресс". Он будет курсировать 24, 26, 30 декабря и 2, 6, 8 января.
Еще один маршрут будет продлен на 24, 27, 30, 31 декабря и 3, 6, 10 января, речь идет о поезде Сумы – Киев, который теперь будет доезжать и в Винницу.
В компании сообщили, что работают над назначением дополнительных рейсов по следующим направлениям:
- Киев – Ивано-Франковск, Черновцы;
- Киев – Ужгород;
- Харьков – Львов;
- Одесса – Ужгород;
- Одесса – Харьков;
- Запорожье, Днепр – Ивано-Франковск;
- Киев – Ковель.
Новые цены на билеты
С 10 декабря "Укрзализныця" увеличивает размер комиссионного сбора при покупке, возврате или бронировании билета с 22 до 30 грн.
Цены на самые билеты повысят незначительно – в среднем на 3%. В 2022 году повышение стоимости проездных билетов вообще не планируется.
С 10 числа один из показателей даже уменьшается, речь идет о размере комиссионного сбора на бронирование билетов для групповых заказов.
Если заказывать билеты для более 30 пассажиров сразу, то размер комиссионного сбора для взрослого пассажира составит 50 грн, а для лиц до 18 лет 35 грн.
"Сегодня" также рассказывали, что "Укрзализныця" упрощает процедуру покупки некоторых билетов и писали о добавлении двух дополнительных поездов из Львова в Польшу.