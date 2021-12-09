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"Укрзализныця" добавляет поезда на популярные зимние курорты – график и направления

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
9 декабря, 19:55
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На период новогодних и рождественских выходных "Укрзалізниця" увеличивает количество поездов в самых популярных направлениях
"Укрзалізниця" добавляет дополнительные поезда - график
"Укрзалізниця" добавляет дополнительные поезда - график / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" назначает дополнительные поезда в Западную Украину на период новогодних праздников.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.

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Таким образом, назначено два дополнительных рейса. Первый поезд №249/250 Киев — Ивано-Франковск – Черновцы, будет отправляться из столицы 16 и 18 декабря. В обратном направлении поезд будет возвращаться 17 и 19 декабря.

Второй рейс №745/746, сообщением Киев – Славское будет называться "Лыжный экспресс". Он будет курсировать 24, 26, 30 декабря и 2, 6, 8 января.

Еще один маршрут будет продлен на 24, 27, 30, 31 декабря и 3, 6, 10 января, речь идет о поезде Сумы – Киев, который теперь будет доезжать и в Винницу.

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В компании сообщили, что работают над назначением дополнительных рейсов по следующим направлениям:

  • Киев – Ивано-Франковск, Черновцы;
  • Киев – Ужгород;
  • Харьков – Львов;
  • Одесса – Ужгород;
  • Одесса – Харьков;
  • Запорожье, Днепр – Ивано-Франковск;
  • Киев – Ковель.

Новые цены на билеты

С 10 декабря "Укрзализныця" увеличивает размер комиссионного сбора при покупке, возврате или бронировании билета с 22 до 30 грн.

Цены на самые билеты повысят незначительно – в среднем на 3%. В 2022 году повышение стоимости проездных билетов вообще не планируется.

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С 10 числа один из показателей даже уменьшается, речь идет о размере комиссионного сбора на бронирование билетов для групповых заказов.

Если заказывать билеты для более 30 пассажиров сразу, то размер комиссионного сбора для взрослого пассажира составит 50 грн, а для лиц до 18 лет 35 грн.

"Сегодня" также рассказывали, что "Укрзализныця" упрощает процедуру покупки некоторых билетов и писали о добавлении двух дополнительных поездов из Львова в Польшу.

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