"Укрзализныця" изменила правила покупки некоторых билетов

Ранее бланк заказа поступал на почту

Украинцы могут онлайн купить проездные документы на поезда "800-й нумерации" / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" упростила для пассажиров покупку проездных билетов на региональные поезда, теперь не нужно обменивать их в кассах.

Об этом сообщила пресс-служба.

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Теперь украинцы могут сразу купить проездные документы на поезда "800-й нумерации". Им больше не нужно обменивать в кассах бланки заказов.

Раньше пассажирам, которые покупали билеты онлайн, приходилось оформлять посадочные документы, но они не давали права для проезда. Бланк заказа поступал на почту, а затем приходилось искать кассу вокзала, чтобы обменять его на проездной документ.

"УЗ решила технические вопросы и упростила данный процесс. Теперь, покупая билет на региональный поезд, пассажиры сразу получают билет", – сообщила прессслужба.

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Правила перевозки пассажиров

В Украине с 21 октября действуют новые правила путешествий. Теперь пассажирам для того, чтобы зайти в вагон поезда, нужно предоставить еще один документ.

Необходимо подтвердить:

получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста определения антигена COVID-19 – они действуют 72 часа.

Кроме того, по-прежнему требуется проездной документ и документ, удостоверяющий личность.

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Ранее мы сообщали, что "Укрзализныця" запускает поезд самым длинным маршрутом Мариуполь — Рахов. Он начнет действовать с 12 декабря.