Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 🚀 Ультиматум Росії НАТО 😷 Омікрон в Україні 🌲 Головна ялинка країни
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини транспорту

Не пощастило дітям: у поїзді "Укрзалізниці" спалахнув черговий скандал (фото)

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
20 грудня, 12:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дітям не вистачило місць у плацкартному вагоні через помилку "Укрзалізниці"
У пасажирів "Укрзалізниці" виникла плутанина з квитками
У пасажирів "Укрзалізниці" виникла плутанина з квитками / Фото: Українська служба інформації, Колаж: Сьогодні

В один із плацкартних вагонів потяга "Укрзалізниці" було продано більше квитків, ніж у вагоні було місць.

Про це повідомив кореспондент "Української служби інформації".

Реклама

За даними видання, інцидент стався у поїзді Рахів-Одеса. На п'ять місць у вагоні було продано квитки одразу двом пасажирам, які вже подали скаргу до "Укрзалізниці".

За словами провідника, ситуація могла статися через збій із скасованим напередодні потягом. Співробітник пообіцяв розсадити пасажирів на вільні місця.

Примітно, що зайвими пасажирами виявилися в основному діти.

Реклама

"Укрзалізниця" запускає нову функцію

15 грудня перевізник повідомив про додавання відразу двох функцій для пасажирів із смартфонами.

Тепер купити квитки можна через Facebook Messenger та Apple Messages для бізнесу, а також додати проїзні документи в Apple Wallet та Google Pay.

Це потрібно для того, щоб швидко та зручно показати провіднику свій квиток при посадці на поїзд.

Реклама

"Сьогодні" також писали, що "Укрзалізниця" буде повертати українцям частину грошей за квитки і розповідали, які поїзди додають до новорічних свят.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
ТОП публікацій
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Новорічні лайфхаки
Як вибрати "свідомі" подарунки
Відкрити мішок
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.25

Російський рубль (₽)

0.369

Євро (€)

30.86

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Опитування
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,16
19,23
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,60
29,95
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти