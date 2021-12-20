Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 🚀 Ультиматум России НАТО 😷 Омикрон в Украине 🌲 Главная елка страны
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости транспорта

Не повезло детям: в поезде "Укрзализныци" разгорелся очередной скандал (фото)

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
20 декабря, 12:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Детям не хватило мест в плацкартном вагоне из-за ошибки "Укрзализныци"
У пассажиров "Укрзализныци" возникла путаница с билетами
У пассажиров "Укрзализныци" возникла путаница с билетами / Фото: Украинская Служба Информации, Коллаж: Сегодня

В один из плацкартных вагонов поезда "Укрзализныци" было продано больше билетов, чем в вагоне находилось мест.

Об этом сообщил корреспондент "Украинской Службы Информации".

Реклама

По данным издания, инцидент произошел в поезде Рахов-Одесса. На пять мест в вагоне были проданы билеты сразу двум пассажирам, которые уже подали жалобу в "Укрзализныцю".

По словам проводника, ситуация могла произойти из-за сбоя с отмененным накануне поездом. Сотрудник пообещал рассадить пассажиров по свободным местам.

Примечательно, что "лишними" пассажирами" оказались в основном дети.

Реклама

"Укрзализныця" запускает новую функцию

15 декабря перевозчик сообщил о добавлении сразу двух функций для пассажиров со смартфонами.

Теперь купить билеты можно через Facebook Messenger и Apple Messages для бизнеса, а также добавить проездные документы в Apple Wallet и Google Pay.

Это нужно для того, чтобы быстро и удобно показать проводнику свой билет при посадке на поезд.

Реклама

"Сегодня" также писали, что "Укрзализныця" будет возвращать украинцам часть денег за билеты и рассказывали, какие поезда добавляют к новогодним праздникам.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
ТОП публикаций
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Новогодние лайфхаки
Как выбрать “осознанные” подарки
Открыть мешок
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.25

Российский рубль (₽)

0.369

Евро (€)

30.86

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Опрос
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,16
19,23
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,60
29,95
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять