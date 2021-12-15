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"Укрзалізниця" створила нову функцію для українців – що можна зробити зі своїм квитком

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
15 грудня, 19:57
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Розповідаємо про нову онлайн-функцію для смартфонів від "Укрзалізниці"
"Укрзалізниця" запускає нову онлайн-послугу
"Укрзалізниця" запускає нову онлайн-послугу / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" запустила продаж квитків на свої рейси через Facebook Messenger та Apple Messages для бізнесу, а також можливість додавати ці квитки до Apple Wallet, Google Pay.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" 15 грудня.

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Раніше компанія запустила офіційний чат-бот для продажу квитків та нагадування про обраний рейс у Viber та Telegram.

За допомогою нових функцій у Apple Messages для бізнесу та Facebook Messenger українці зможуть:

  • купувати будь-які квитки на потяги далекого сполучення та швидкісні поїзди Інтерсіті+;
  • повертати куплені квитки;
  • перевіряти розклад рейсів та онлайн-табло станцій;
  • дізнатися, до якої платформи прибуває саме ваш потяг.

Наступна ж функція полягає у тому, що до Apple Wallet та Google Pay можна додавати придбані квитки і показати провідникові або стюардові для контролю.

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Додати свій квиток до електронних гаманців можна у тих же чат-ботах після здійснення оплати.

Кешбек від "Укрзалізниці"

З 15 грудня "Укрзалізниця" повертатиме своїм пасажирам 10% вартості квитків, куплених через офіційний чат-бот або оплачених карткою Visa.

Акція діє весь період зимових свят та закінчиться 15 січня 2022 року. Пропозиція поширюється на проїзні документи на потяги далекого сполучення та швидкісні поїзди.

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Кешбек повернеться на вашу картку протягом 10 банківських днів, а голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин навіть заявив, що у чат-боті квитки коштують дешевше, ніж на офіційному сайті перевізника або в касах.

"Сьогодні" також писали про першу поїздку в оновленому поїзді "Укрзалізниці" протягом 29 годин і розповідали, що перевізник запустив два нових потяги до Польщі.

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