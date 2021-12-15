"Укрзалізниця" повертатиме українцям гроші за квитки – скільки можна зекономити

Кешбек на залізничні квитки стартує вже 15 грудня та охоплює місяць зимових свят

У чат-боті "Укрзалізниці" квитки коштують дешевше / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" повертатиме українцям 10% від вартості квитків, якщо їх придбали через чат бот перевізника та оплатили платіжною картою Visa.

Про це під час прес-конференції повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

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"Діджиталізація "Укрзалізниці" – це одна з ключових змін, які ми впроваджуємо у всіх напрямках. Це особливо гостро відчувається у пасажирському напрямку, і сьогоднішня наша акція, яку ми анонсуємо разом з Visa, про можливість отримати кешбек за купівлю квитків у наших чат-ботах – це черговий крок у напрямку цифровізації "Укрзалізниці", – наголосив він.

Ця акція стартує вже 15 грудня та охоплює всі зимові свята, до 15 січня 2022 року. Взяти у ній участь можуть всі, хто придбає квитки на поїзди далекого сполучення та швидкісні поїзди.

"Важлива умова: оплатити покупку гривневою карткою Visa, попередньо давши згоду на збереження її токена в чат-боті. Зарахування кешбеку здійснюватиметься на картку, з якої було проведено оплату, протягом 10 банківських днів", – пояснили у пресслужбі.

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Камишін заявив, що у чат-боті квитки коштують дешевше, ніж на офіційному сайті перевізника чи у касах вокзалів, оскільки вони без додаткових комісій та зборів. Ним користуються вже 370 тисяч пасажирів.

Нововведення "Укрзалізниці"

З 26 листопада "Укрзалізниця спростила купівлю деяких видів квитків, а саме на регіональні потяги.

Тепер не потрібно міняти в касі бланки замовлень, а можна одразу купити проїзні документи на поїзди "800-тої нумерації".

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Раніше, купуючи квитки на такі потяги онлайн, пасажири були змушені міняти ці посадочні документи в касі, щоб вони давали право на проїзд.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" змінить комісійний збір при купівлі, поверненні або бронюванні квитка, а також незначно підвищить їхню вартість.

"Сьогодні" також розповідали, що "Укрзалізниця" додала два нових потяги зі Львова до Польщі, та писали, що "Укрзалізниця" додає ще один рейс до популярного зимового курорту.