Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Зашквар Ломаченка 🐸 Руслану звинуватили у корупції 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини транспорту

"Укрзалізниця" повертатиме українцям гроші за квитки – скільки можна зекономити

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
15 грудня, 15:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Кешбек на залізничні квитки стартує вже 15 грудня та охоплює місяць зимових свят
У чат-боті "Укрзалізниці" квитки коштують дешевше
У чат-боті "Укрзалізниці" квитки коштують дешевше / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" повертатиме українцям 10% від вартості квитків, якщо їх придбали через чат бот перевізника та оплатили платіжною картою Visa.

Про це під час прес-конференції повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

Реклама

"Діджиталізація "Укрзалізниці" – це одна з ключових змін, які ми впроваджуємо у всіх напрямках. Це особливо гостро відчувається у пасажирському напрямку, і сьогоднішня наша акція, яку ми анонсуємо разом з Visa, про можливість отримати кешбек за купівлю квитків у наших чат-ботах – це черговий крок у напрямку цифровізації "Укрзалізниці", – наголосив він.

Ця акція стартує вже 15 грудня та охоплює всі зимові свята, до 15 січня 2022 року. Взяти у ній участь можуть всі, хто придбає квитки на поїзди далекого сполучення та швидкісні поїзди.

"Важлива умова: оплатити покупку гривневою карткою Visa, попередньо давши згоду на збереження її токена в чат-боті. Зарахування кешбеку здійснюватиметься на картку, з якої було проведено оплату, протягом 10 банківських днів", – пояснили у пресслужбі.

Реклама

Камишін заявив, що у чат-боті квитки коштують дешевше, ніж на офіційному сайті перевізника чи у касах вокзалів, оскільки вони без додаткових комісій та зборів. Ним користуються вже 370 тисяч пасажирів.

Нововведення "Укрзалізниці"

З 26 листопада "Укрзалізниця спростила купівлю деяких видів квитків, а саме на регіональні потяги.

Тепер не потрібно міняти в касі бланки замовлень, а можна одразу купити проїзні документи на поїзди "800-тої нумерації".

Реклама

Раніше, купуючи квитки на такі потяги онлайн, пасажири були змушені міняти ці посадочні документи в касі, щоб вони давали право на проїзд.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" змінить комісійний збір при купівлі, поверненні або бронюванні квитка, а також незначно підвищить їхню вартість.

"Сьогодні" також розповідали, що "Укрзалізниця" додала два нових потяги зі Львова до Польщі, та писали, що "Укрзалізниця" додає ще один рейс до популярного зимового курорту.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

30.53

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Стокгольм та на Корфу!
Дізнатись про нові напрямки
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,35
19,29
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
18,76
33,88
30,87
30,27
19,36
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,87
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти