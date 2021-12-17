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"Укрзалізниця" призначила нові рейси на свята – ціни та напрямки

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
17 грудня, 17:13
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У ці дні багато українців подорожують країною, тож нові напрямки стали необхідністю
Призначено 6 додаткових поїздів
Призначено 6 додаткових поїздів / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" призначає 6 додаткових поїздів на період зимових свят, оскільки у ці дні набагато більший попит. Українці їдуть у гості, або ж на відпочинок.

Про це повідомляє пресслужба.

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"У зв’язку з підвищеним попитом у період зимових свят АТ "Укрзалізниця" призначає 6 додаткових поїздів", – йдеться у повідомленні.

Додатково їздитимуть:

  • №266/265 Київ – Херсон вирушить з Києва та Херсона 31 грудня (квитки від 236 грн);
  • №222/221 Херсон – Київ вирушить з Києва та Херсона 31 грудня (квитки від 236 грн);
  • №123/124 Київ – Одеса вирушить з Києва 31 грудня, з Одеси 1 січня (квитки від 742 грн);
  • №239/240 Київ – Ужгород вирушатиме з Києва з 24 грудня по 8 січня через день (квитки від 276 грн);
  • №170/253 Київ – Харків вирушить з Києва 31 грудня. У зворотному напрямку – 31 грудня
  • №173/192 Київ – Львів вирушить з Києва та Львова 31 грудня.

Найдовший маршрут в Україні

13 грудня у свій перший рейс вирушив поїзд № 5/6 Маріуполь — Рахів. Його маршрут вважається найдовшим, адже потяг долає 1806 км і сполучає 7 областей.

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Новий поїзд курсує із зупинками в Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчому, Татарові, Ворохті, Ясіні та Квасах.

Кінцева зупинка – у найбільш високогірному місті України.

Раніше ми писали, які ще потяги "Укрзалізниця" додає на популярні новорічні напрямки, а також розповідали, яка вартість квитків буде 2022 року.

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