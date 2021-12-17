"Укрзализныця" назначила новые рейсы на праздники – цены и направления

"Укрзализныця" назначает 6 дополнительных поездов на период зимних праздников, так как в эти дни гораздо больше спроса на поездки. Украинцы едут в гости, или на отдых.
Об этом сообщает пресс-служба.
"В связи с повышенным спросом в период зимних праздников АО "Укрзализныця" назначает 6 дополнительных поездов" , – говорится в сообщении.
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Дополнительно будут ездить:
- №266/265 Киев – Херсон отправится из Киева и Херсона 31 декабря (билеты от 236 грн);
- №222/221 Херсон – Киев отправится из Киева и Херсона 31 декабря (билеты от 236 грн);
- №123/124 Киев – Одесса отправится из Киева 31 декабря, из Одессы 1 января (билеты от 742 грн);
- №239/240 Киев – Ужгород будет отправляться из Киева с 24 декабря по 8 января через день (билеты от 276 грн);
- №170/253 Киев – Харьков отправится из Киева 31 декабря. В обратном направлении – 31 декабря
- №173/192 Киев – Львов отправится из Киева и Львова 31 декабря.
Самый длинный маршрут в Украине
13 декабря в свой первый рейс отправился поезд № 5/6 Мариуполь – Рахов. Его маршрут считается самым длинным, ведь поезд преодолевает 1806 км и соединяет 7 областей.
Новый поезд курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татаре, Ворохте, Ясине и Квасах.
Конечная остановка – в самом высокогорном городе Украины.
Ранее мы писали, какие еще поезда "Укрзализныця" добавляет на популярные новогодние направления, а также рассказывали, какая стоимость билетов будет в 2022 году.