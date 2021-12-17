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"Укрзализныця" назначила новые рейсы на праздники – цены и направления

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
17 декабря, 17:13
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В эти дни многие украинцы путешествуют по стране, поэтому новые направления стали необходимостью
Назначено 6 дополнительных поездов
Назначено 6 дополнительных поездов / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" назначает 6 дополнительных поездов на период зимних праздников, так как в эти дни гораздо больше спроса на поездки. Украинцы едут в гости, или на отдых.

Об этом сообщает пресс-служба.

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"В связи с повышенным спросом в период зимних праздников АО "Укрзализныця" назначает 6 дополнительных поездов" , – говорится в сообщении.

Дополнительно будут ездить:

  • №266/265 Киев – Херсон отправится из Киева и Херсона 31 декабря (билеты от 236 грн);
  • №222/221 Херсон – Киев отправится из Киева и Херсона 31 декабря (билеты от 236 грн);
  • №123/124 Киев – Одесса отправится из Киева 31 декабря, из Одессы 1 января (билеты от 742 грн);
  • №239/240 Киев – Ужгород будет отправляться из Киева с 24 декабря по 8 января через день (билеты от 276 грн);
  • №170/253 Киев – Харьков отправится из Киева 31 декабря. В обратном направлении – 31 декабря
  • №173/192 Киев – Львов отправится из Киева и Львова 31 декабря.

Самый длинный маршрут в Украине

13 декабря в свой первый рейс отправился поезд № 5/6 Мариуполь – Рахов. Его маршрут считается самым длинным, ведь поезд преодолевает 1806 км и соединяет 7 областей.

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Новый поезд курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татаре, Ворохте, Ясине и Квасах.

Конечная остановка – в самом высокогорном городе Украины.

Ранее мы писали, какие еще поезда "Укрзализныця" добавляет на популярные новогодние направления, а также рассказывали, какая стоимость билетов будет в 2022 году.

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