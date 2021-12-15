"Укрзализныця" создала новую функцию для украинцев – что можно сделать со своим билетом

Рассказываем про новую онлайн-функцию для смартфонов от "Укрзалізниці"

"Укрзализныця" запускает новую онлайн-услугу / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" запустила продажу билетов на свои рейсы через Facebook Messenger и Apple Messages для бизнеса, а также возможность добавлять эти билеты в Apple Wallet, Google Pay.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" 15 декабря.

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Ранее компания запустила официальный чат бот для продажи билетов и напоминаний о выбранном рейсе в Viber и Telegram.

С помощью новых функций в Apple Messages для бизнеса и Facebook Messenger украинцы смогут:

покупать любые билеты на поезда дальнего сообщения и скоростные поезда Интерсити+;

возвращать купленные билеты;

проверять расписание рейсов и онлайн-табло станций;

узнать, к какой платформе прибывает именно ваше влечение.

Следующая функция заключается в том, что в Apple Wallet и Google Pay можно добавлять приобретенные билеты и показать проводнику или стюарду для контроля.

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Добавить свой билет в электронные кошельки можно в тех же чат ботах, после осуществления оплаты.

Кешбек от "Укрзализныци"

С 15 декабря "Укрзализныця" будет возвращать своим пассажирам 10% стоимости билетов, купленных через официальный чат-бот или оплаченных картой Visa.

Акция действует весь период зимних праздников и закончится 15 января 2022 года. Предложение распространяется на проездные документы на поезда дальнего сообщения и скоростные поезда.

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Кешбек вернется на вашу карту в течение 10 банковских дней, а глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин даже заявил, что в чат-боте билеты стоят дешевле, чем на официальном сайте перевозчика или в кассах.

"Сегодня" также писали про первую поездку в обновленном поезде "Укрзализныци" в течение 29 часов и рассказывали, что перевозчик запустил два новых поезда в Польшу.