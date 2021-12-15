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Польша изменила правила въезда: в "Укрзализныце" рассказали, как пересечь границу

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
15 декабря, 18:44
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Правила касаются даже вакцинированных
Польша изменила правила въезда
Польша изменила правила въезда / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Все пассажиры, которые направляются в Польшу из пределов Европейского союза должны предоставить представителям Пограничной службы Республики Польша отрицательный результат диагностического ПЦР или экспресс-теста на COVID-19, оформленный на польском или английском языках.

Об этом стало известно из решения Польского правительства 15 декабря 2021 года, — об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

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Тест должен быть сделан не позднее, чем за 24 часа до пересечения границы.

Это требование распространяется также на вакцинированных граждан. Лица, которые не представят представителям Пограничной службы соответствующий тест, должны будут отбывать обязательный карантин.

Документы для дальних путешествий

Для поездки в поездах дальнего путешествия внутри страны пассажиры должны иметь один из документов, что подтверждает:

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  • получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;
  • получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);
  • отрицательный результат ПЦР-теста (действует 72 часа или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действует 72 часа (по состоянию на время посадки в поезд);
  • COVID-сертификат о выздоровлении в приложении Действие.

Следить за актуальными правилами въезда в разные страны мира вы можете на официальном сайте интерактивной карты.

Новые поезда в Польшу

7 декабря "Укрзализныця" запустила два новых поезда в Польшу.

Первый поезд №27/28 будет отправляться из Львова вечером, в 19:15 и уже в 21:05 прибывает в Перемышль. В обратном направлении поезд едет в 06:56 и прибывает во Львов в 10:32.

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Второй рейс также будет курсировать со Львова. С Украины поезд №19/20 будет отправляться в 04:13 и в польский Перемышль будет прибывать в 06:03 утра. Обратно рейс отправляется в 21:50, а прибытие во Львов планируется в 01:26.

Отметим, что поезда будут курсировать ежедневно.

Раньше мы рассказывали о новых правилах "Укрзализныци", а также писали о популярных вакансиях в Польше, где не хватает рабочих рук.

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