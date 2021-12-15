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"Укрзализныця" будет возвращать украинцам деньги за билеты – сколько можно сэкономить

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
15 декабря, 15:20
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Кэшбек на ж/д билеты стартует уже 15 декабря и охватывает месяц зимних праздников
В чат-боте "Укрзализныци" билеты стоят дешевле
В чат-боте "Укрзализныци" билеты стоят дешевле / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" будет возвращать украинцам 10% стоимости билетов, если их приобрели через чат-бот перевозчика и оплатили платежной картой Visa.

Об этом во время пресс-конференции сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

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"Диджитализация "Укрзализныци" – это одно из ключевых изменений, которые мы внедряем по всем направлениям. Это особенно остро ощущается в пассажирском направлении, и сегодняшняя наша акция, которую мы анонсируем вместе с Visa, о возможности получить кэшбек за покупку билетов в наших чат-ботах – это очередной шаг в направлении цифровизации "Укрзализныци", – подчеркнул он.

Эта акция стартует уже 15 декабря и охватывает все зимние праздники до 15 января 2022 года. Принять участие в ней могут все, кто приобретет билеты на поезда дальнего сообщения и скоростные поезда.

"Важное условие: оплатить покупку гривневой картой Visa, предварительно дав согласие на сохранение ее токена в чат-боте. Зачисление кэшбека будет производиться на карту, с которой была произведена оплата, в течение 10 банковских дней", – объяснили в пресс-службе.

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Камышин заявил, что в чат-боте билеты стоят дешевле, чем на официальном сайте перевозчика или в кассах вокзалов, так как они без дополнительных комиссий и сборов. Им пользуются уже 370 тысяч пассажиров.

Нововведение "Укрзализныци"

С 26 ноября "Укрзализныця" упростила покупку некоторых видов билетов, а именно на региональные поезда.

Теперь не нужно менять в кассе бланки заказов, а можно сразу купить проездные документы на поезда "800-й нумерации".

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Ранее, покупая билеты на такие поезда онлайн, пассажиры были вынуждены менять эти посадочные документы в кассе, чтобы они давали право на проезд.

Напомним, что "Укрзализныця" сменит комиссионный сбор при покупке, возврате или бронировании билета, а также незначительно повысит их стоимость.

"Сегодня" также рассказывали, что "Укрзализныця" добавила два новых поезда из Львова в Польшу, и писали, что "Укрзализныця" добавляет еще один рейс к популярному зимнему курорту.

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