Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Победа Ломаченко! 💥 Переговоры Байден - Путин - 2022 🚓 Хамство Гогилашвили 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Системы видеонаблюдения, сигнализация и кондиционеры: какой он, новый поезд "Укрзализныци"

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
13 декабря, 16:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Поезд не только новый и современный, но и самый длинный в Украине
Укрзализныця запустила новый самый длинный поезд по Украине
Укрзализныця запустила новый самый длинный поезд по Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" 13 декабря запустила в первый рейс поезд №5/6 Мариуполь-Рахов. Он преодолевает самый длинный железнодорожный маршрут в Украине, соединяя 7 областей.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Реклама

Поезд оснащен 10 вагонами: плацкартными, купе и люксами. Курсирует он с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татаре, Ворохте, Ясине и Квасах.

Длина его маршрута 1806 км. Отметим, что протяженность Украины с востока на запад — 1316 км.

Чем оборудованы вагоны?

Вагоны оборудованы:

Реклама
  • системами видеонаблюдения;
  • экологически чистыми туалетами;
  • пеленающими столиками;
  • розетками и USB-портами;
  • сигнализацией в каждом купе;
  • 4 режимами освещения в каждом купе;
  • индикатором занятости гардеробной и кнопкой вызова проводника.

Стоимость услуг "Укрзализныци" в 2022 году

С 10 декабря "Укрзализныця" увеличила комиссионный сбор до 30 грн с 22 грн, а стоимость билетов в среднем на 3%.

В пресс-службе отмечают, что такой незначительный рост даст "Укрзализныци" близко 6 млн грн дополнительного доходу ежемесячно. Деньги обещали направить на усовершенствование систем продаж и другое развитие компании.

В то же время 2022 года не планируется никаких повышений стоимости билетов на пассажирские перевозки, заверили в компании.

Реклама

Однако с Нового года компания хочет предложить новый подход к формированию цен на билеты, который будет более гибким и зависит от различных факторов, в частности популярности выбранного направления. По мнению представителей "Укрзализныци", это позволит пассажирам сэкономить средства, если они будут планировать поездку заранее.

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" запустила два новых поезда в Польшу. Рейс №36/35, сообщением Одесса — Перемышль, с 11 декабря соединяет страны каждый день. Второй поезд №89/90 курсирует в Польшу со Львова с 12 декабря.

Также мы рассказывали, как украинец жаловался на состояние электрички в "Укрзализныце".

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.02

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.45

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Стокгольм и на Корфу!
Узнать о новых направлениях
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,42
19,30
30,59
30,48
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
18,76
33,88
30,87
30,27
19,36
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,87
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять