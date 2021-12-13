Системы видеонаблюдения, сигнализация и кондиционеры: какой он, новый поезд "Укрзализныци"

Поезд не только новый и современный, но и самый длинный в Украине

Укрзализныця запустила новый самый длинный поезд по Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" 13 декабря запустила в первый рейс поезд №5/6 Мариуполь-Рахов. Он преодолевает самый длинный железнодорожный маршрут в Украине, соединяя 7 областей.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Реклама

Поезд оснащен 10 вагонами: плацкартными, купе и люксами. Курсирует он с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татаре, Ворохте, Ясине и Квасах.

Длина его маршрута 1806 км. Отметим, что протяженность Украины с востока на запад — 1316 км.

Чем оборудованы вагоны?

Вагоны оборудованы:

Реклама

системами видеонаблюдения;

экологически чистыми туалетами;

пеленающими столиками;

розетками и USB-портами;

сигнализацией в каждом купе;

4 режимами освещения в каждом купе;

индикатором занятости гардеробной и кнопкой вызова проводника.

Стоимость услуг "Укрзализныци" в 2022 году

С 10 декабря "Укрзализныця" увеличила комиссионный сбор до 30 грн с 22 грн, а стоимость билетов в среднем на 3%.

В пресс-службе отмечают, что такой незначительный рост даст "Укрзализныци" близко 6 млн грн дополнительного доходу ежемесячно. Деньги обещали направить на усовершенствование систем продаж и другое развитие компании.

В то же время 2022 года не планируется никаких повышений стоимости билетов на пассажирские перевозки, заверили в компании.

Реклама

Однако с Нового года компания хочет предложить новый подход к формированию цен на билеты, который будет более гибким и зависит от различных факторов, в частности популярности выбранного направления. По мнению представителей "Укрзализныци", это позволит пассажирам сэкономить средства, если они будут планировать поездку заранее.

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" запустила два новых поезда в Польшу. Рейс №36/35, сообщением Одесса — Перемышль, с 11 декабря соединяет страны каждый день. Второй поезд №89/90 курсирует в Польшу со Львова с 12 декабря.

Также мы рассказывали, как украинец жаловался на состояние электрички в "Укрзализныце".